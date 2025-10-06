Morta Kimberly Hébert Gregory di "Grey’s Anatomy", aveva 52 anni. Ecco chi era

Lutto nel mondo della televisione e del cinema americano. Kimberly Hébert Gregory, attrice apprezzata per i suoi ruoli in serie di successo come Grey's Anatomy, Vice Principals, The Big Bang Theory e Better Call Saul, è morta venerdì 3 ottobre all’età di 52 anni. La notizia è stata confermata dal suo ex marito, l’attore Chester Gregory, con un commosso post su Instagram.

Il ricordo di una donna forte e luminosa

Le cause del decesso non sono state rese pubbliche, ma le parole dell’ex marito lasciano intuire che l’attrice stesse combattendo da tempo contro una malattia. In un messaggio carico di emozione, Chester Gregory ha scritto:

" Eri la brillantezza incarnata, una donna nera la cui mente illuminava ogni stanza, la cui presenza portava con sé sia fuoco che grazia. Ci hai insegnato lezioni di coraggio, di arte, di resilienza, e su come continuare a essere presenti, anche quando la vita chiedeva più del dovuto. Nostro figlio, la canzone che abbiamo scritto insieme, è l'eco vivente della tua luce. Grazie a Lui, la tua brillantezza non svanirà mai. "

Una carriera tra televisione e cinema

Nata a Houston il 7 dicembre 1972, Kimberly Hébert Gregory aveva costruito una solida carriera tra cinema, teatro e televisione. Il ruolo che l’ha resa celebre al grande pubblico è stato quello della preside Belinda Brown nella dark comedy HBO Vice Principals (2016-2017), accanto a Danny McBride e Walton Goggins.

Proprio Goggins, suo collega nella serie, ha voluto ricordarla definendola: " Una delle migliori con cui abbia mai lavorato. Una professionista vera. " Oltre ai ruoli già citati, Gregory ha preso parte a numerose produzioni di successo, tra cui Kevin (Probably) Saves the World, Barry, The Chi, Devious Maids, Brooklyn Nine-Nine, Medical Police, Genius e The Act. Al cinema è apparsa in Five Feet Apart e ha prestato la voce in serie animate come Craig of the Creek e Jessica’s Big Little World.

Il suo debutto televisivo risale al 2007 con The Black Donnellys, mentre nello stesso anno fece la sua prima apparizione al cinema in Manuale di infedeltà per uomini sposati con Chris Rock.

Il cordoglio dei colleghi