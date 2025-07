La morte corre tra i monti

È una delle serie più viste della storia di Netflix, in sei episodi uno dei crime più riusciti prodotti dalla piattaforma di streaming. Stiamo parlando di Untamed, ambientato tra le remote montagne del parco Yosemite e con al centro della trama un pezzo da novanta hollywoodiano come Eric Bana. Partiamo dalla trama che non ha particolari spunti innovativi ma è costruita con una solidità tradizionale davvero notevole (l'ha scritta Mark L. Smith, già autore di The Revenant e American Primeval). Protagonista della storia è Kyle Turner interpretato da Bana ranger della divisione investigativa del National Park Service. Si trova a indagare sulla morte misteriosa di una giovane donna precipitata dalla parete di roccia El Capitan.

La direzione del parco liquiderebbe volentieri il tutto come un incidente. Ma Turner, pur afflitto dai suoi personali demoni - la morte del figlio, che gli appare in forma allucinatoria, l'allontanamento dalla moglie Jill e un problema mai risolto con l'alcol - segue il suo istinto e si trova coinvolto in una rete di segreti, casi irrisolti e verità taciute che affondano le radici in un sistema di corruzione pervasivo.

Niente di particolarmente originale dicevamo ma il paesaggio mozza il fiato, i colpi di scena sono ben fatti e Bana è bravo a dar vita ad un personaggio in stile True Detective (anche aiutato da bravi comprimari). La banalità del ben girato, ben recitato e ben sceneggiato che a volte manca.