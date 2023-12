"Nascerai in un mondo difficile, ma ti aiuterò". Federica Pellegrini e la lettera alla figlia

La cameretta è pronta, la valigia per l'ospedale no. Niente di strano perché Federica Pellegrini non è tipo da farsi prendere dall'ansia. La nascita della primogenita della campionessa di nuoto e del marito, Matteo Giunta, è prevista tra Natale e Capodanno, ma la piccola - il cui nome rimane ancora gelosamente custodito dai genitori - potrebbe aspettare fino al nuovo anno, augurando così ai suoi genitori un bellissimo 2024.

Le pressioni sulla gravidanza

Alla vigilia del parto la Divina ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, che le ha dedicato la copertina nel suo nono mese di gravidanza. Federica Pellegrini ha parlato dell'amore per il compagno Matteo, delle difficoltà di rimanere incinta (" Da donna ti carichi di paure, pensi di non funzionare ") ma anche delle pressioni subite, quando un figlio ancora non lo cercava. " Come se la donna fosse programmata solo per quello. Avrei potuto fare qualsiasi cosa nella vita però poi se non avessi avuto figli per certe persone non avrei fatto abbastanza, perché si tende a incasellare la donna sempre e solo nel ruolo di madre", ha dichiarato la campionessa, aggiungendo: " Non ho mai sentito fare le stesse domande sessiste a un atleta maschio in conferenza stampa. Certo, io non avevo mai nascosto di volere una famiglia, però un conto è che lo dicessi io, un altro è sentirselo chiedere ossessivamente ".

La lettera della Pellegrini alla figlia