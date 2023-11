Nuova serie per Ryan Murphy. Stanno per arrivare le storie (vere) di American Sports Story

Sappiamo fin troppo bene che Ryan Murphy è uno degli sceneggiatori e registi più prolifici del nostro tempo. Lanciato al successo grazie alla serie di Nip/Tuck sul mondo della chirurgia estetica, ha portato avanti tanti e diversi progetti che hanno consolidato il suo status nel mondo della tv di oggi. Dalle storie antologie di American Horror Story (in onda con gli episodi della stagione 12), senza dimenticare il progetto di American Crime Story, il fenomeno di Dahmer, Glee e molti altri ancora. Elencarli tutti è quasi impossibile. Seppur sia impegnato su un mucchio di serie tv, dagli Usa arriva la notizia che Ryan Murphy, appena lo sciopero degli attori sarà finito, tornerà a lavorare sul network a pagamento della F/x per un nuovo progetto antologico e ispirato a fatto realmente accaduti. Con il titolo di American Sports Story, il regista si pone l’obbiettivo di raccontare i grandi personaggi dello sport, per l’appunto, attraverso le loro vicissitudini personali.

La serie di Ryan Murphy è stata, a dirla tutta, annunciata già nel 2021 ma sull’argomento non sono state rivelate più informazioni. Almeno a fino a quando non è stato scelto l’attore protagonista. Josh Andrés Rivera, che a breve sarà al cinema con il prequel alla saga di Hunger Games, è stato scelto come main character alla serie di Murphy. Sarà Aaron Hernandez, l’ex stella della NFL, che nel 2015 è stato accusato di omicidio di primo grado e poi condannato all’ergastolo. La stagione traccerà l’ascesa e la caduta dell’ex tight end dei New England Patriots.

La serie esplorerà i diversi aspetti della sua identità, della sua famiglia, della sua carriera, del suo suicidio e della sua eredità nello sport e nella cultura americana. Le beghe giudiziarie sono cominciate nel 2013 quando lo sportivo è stato accusato di aver ucciso Odin Lloyd. Un caso molto controverso che, all’epoca, ha attirato l’attenzione della stampa nazione, mettendo fine alla sua carriera già turbolenta. Condannato poi all’ergastolo, il 19 aprile del 2017 è stato trovato morto nella sua cella. Una storia che ha segnato il mondo del football americano e che ha alzato il velo sul mondo oscuro dello sport a stelle e strisce. Ryan Murphy, con il suo tratto audace, promette un racconto aderente alla realtà dei fatti senza dimenticare di celebrare l’uomo che si nasconde dietro il killer.