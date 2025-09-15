Trionfo agli Emmy a 15 anni: chi è Owen Cooper, protagonista di "Adolescence"

Owen Cooper ha fatto la storia degli Emmy Awards 2025, diventando il più giovane attore a ricevere il prestigioso premio. A soli 15 anni, ha conquistato il titolo di Miglior Attore Non Protagonista per il suo ruolo di Jamie Miller nella serie di successo Adolescence, prodotta da Netflix.

Una notte storica a Los Angeles

La cerimonia della 77ª edizione degli Emmy si è tenuta nella notte tra il 14 e il 15 settembre a Los Angeles. Tra i momenti più emozionanti, proprio la premiazione del giovane attore britannico, che ha ricevuto una standing ovation da parte del pubblico. " Wow, è tutto così surreale ", ha detto salendo sul palco, visibilmente emozionato.

Il discorso: “Tre anni fa non ero niente, ora sono qui”

Nel suo discorso di accettazione, Cooper ha condiviso parole toccanti e piene di determinazione: " Onestamente, quando ho cominciato queste lezioni di recitazione qualche anno fa, non mi sarei mai aspettato di essere negli Stati Uniti, figurarsi qui. Penso che stanotte dimostri che se ascolti, se ti concentri, e se esci dalla tua zona di comfort, puoi raggiungere qualsiasi cosa nella vita. Tre anni fa non ero niente, ma ora sono qui. "

Chi è Owen Cooper

Nato nel 2009 a Warrington, nel Regno Unito, Owen Cooper è cresciuto a circa mezz’ora da Liverpool. Inizialmente sognava di diventare un calciatore, ma tutto è cambiato quando, all’età di 3 anni, ha visto Tom Holland nel film The Impossible. A 7 anni si è iscritto a un club di teatro a Manchester, e da allora ha deciso di dedicarsi completamente alla recitazione.

In una recente intervista a i-D Magazine, ha raccontato: “ La recitazione non era proprio nel mio DNA, ma quando ho visto Tom Holland ho capito che era quello che volevo fare. ”

Adolescence, la serie rivelazione

Il ruolo di Jamie Miller in Adolescence ha proiettato Cooper sotto i riflettori internazionali.

La serie, lanciata da Netflix a marzo, ha rapidamente, rimanendo per settimane in cima alle classifiche della piattaforma. Con questa vittoria, Owen Cooper non solo entra nella storia degli Emmy, ma si conferma come uno deipiù promettenti della nuova generazione.