Parigi 2024, Travis Scott arrestato per una rissa dopo la semifinale di basket maschile

Nuovi guai per il rapper statunitense Travis Scott che, dopo l'arresto per ubriachezza molesta avvenuto a Miami lo scorso giugno, è stato nuovamente fermato dalle forze dell'ordine questa volta a Parigi. Venerdì l'artista americano è arrivato nella capitale francese per assistere alla semifinale di basket maschile del team USA contro la Serbia, ma al termine del match Scott avrebbe avuto un violento diverbio con una delle sue guardie del corpo. La lite sarebbe degenerata in rissa e una guardia giurata, intervenuta per sedare gli animi, sarebbe stata colpita con violenza dal rapper, finito per questo in manette.

La semifinale di basket poi la rissa

Travis Scott è comparso nelle prime file dell'Arena Bercy di Parigi, dove si svolgono le gare di basket delle Olimpiadi, insieme al collega Quavo Huncho. Il rapper 33enne ha seguito la semifinale maschile, che vedeva contrapposte Serbia e USA sin dal fischio di inizio. Le telecamere delle televisioni locali e internazionali hanno immortalato Travis Scott mentre si disperava per i punti persi dalla sua squadra e poi mentre esultata al fischio finale per la vittoria della squadra statunitense. Successivamente Scott ha trascorso la nottata a L'Arc Terrazza, dove Quavo si è esibito live. Al rientro in hotel, il lussuoso Four Seasons Georges V situato a pochi passi dagli Champs-Elysées, però, tra l'artista e una delle sue guardie del corpo sarebbe scoppiata una violenta lite nella hall dell'albergo "davanti a molti testimoni", riferiscono i media francesi. A quel punto un agente della sicurezza sarebbe intervenuto per sedare gli animi, ma sarebbe stato a sua volta aggredito da Scott e a quel punto il personale dell'hotel avrebbe richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

L'arresto di Travis Scott a Parigi

La stampa francese riferisce che, all'arrivo della polizia intorno alle ore 5 di mattina, Travis appariva "ubriaco e fuori controllo" così per lui sono scattate le manette. La conferma dell'arresto è arrivata dal procuratore generale di Parigi, che in una nota ufficiale ha fatto sapere che "il 9 agosto 2024 gli agenti di polizia sono stati chiamati all'hotel George V e hanno arrestato il rapper soprannominato Travis Scott per aver aggredito una guardia di sicurezza". Il procuratore ha poi aggiunto che sulla base delle testimonianze raccolte è stata aperta un'indagine penale per aggressione. Un'accusa non nuova per il rapper americano, che da tempo ha problemi con la giustizia.

Lo scorso giugno - prima di arrivare in Italia con una tappa del suo tour mondiale - Scott era stato arrestato in Florida per un episodio di violenza avvenuto su uno yacht a largo di Miami Beach, del quale dovrà rispondere davanti ai giudici in autunno.