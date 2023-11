Netflix "premia" gli utenti che guardano le serie: ecco cosa succede dopo 4 episodi di fila

Siamo consapevoli che il colosso di Netflix ha cambiato, per sempre, il modo in cui il pubblico si approccia alla visione di un film, di una serie tv e persino di un reality show. Nato come contenuto per film a noleggio, l’intuizione arriva nel 2013 quando produce la sua prima serie originale, ovvero House of Cards. Trovato il modo di innovare il settore, da lì in poi Netflix si è espanso a macchia d’olio non solo in termini di prodotti ma anche di abbonati. È stato il primo in tutto e, nonostante la crisi del settore, i prodotti non del tutto esaltanti, e la competizione con altri colossi dello streaming a pagamento, le azioni di Netflix sono tutt’altro che in discesa. Finito nel mirino perché ha fatto la "guerra" alla condivisione delle password, dagli ultimi dati sembra che l’inversione di marcia non sia stata poi una scelta così sbagliata. Ha cambiato i suoi piani di abbonamento, inserendo uno economico e con pubblicità. E ora? Netflix vuole premiare i suoi clienti più affezionati.

A un anno esatto dal lancio, per l’appunto, di un piano di abbonamento con pubblicità, Netflix fa sapere che oggi sono 15 i milioni di utenti attivi ogni mese in tutto il mondo. La pubblicità da quel che sembra non avrebbe frenato la ricerca di nuovi abbonati. E in una nota fa sapere di aver lanciato una piccola novità. Il progetto è ancora in fase di sperimentazione ma presto diventerà realtà. Il colosso vuole premiare chi ha scelto di essere un utente Netflix e, soprattutto, chi è un provetto binge watcher, ovvero quell’utente che è in grado di immergersi in una serie tv senza pause e gustando gli episodi uno dopo l’altro. Con il format, aperto solo a chi ha un piano con l’inserimento di annunci pubblicitari, Netflix decide di "regalare" la visione del quarto episodio senza nessun tipo di interruzione.

"Tutti questi aggiornamenti contribuiscono a creare la migliore esperienza possibile per i nostri clienti e abbonati – scrive il colosso in una nota – .Tutti sono appassionati delle serie TV e dei film di Netflix e noi vogliamo dare un premio a chi è fedele alla nostra mission". Ancora non è dato sapere se e quando questa nuova idea prenderà forma ma i vertici credono molto nel progetto perché arriverebbe alla viglia del lancio della sesta stagione di The Crown, del reality di Squid Game, dello spin-off della Casa di Carta e di SuburraEterna.