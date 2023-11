Tutte le serie tv da vedere in streaming a novembre

Concluso il mese dedicato al gotico e all'horror, novembre apre i battenti con un'ampia offerta di serie tv in arrivo sulle principali piattaforme di streaming on demand. Se da una parte arrivano le stagioni conclusive di serie cult come The Crown, dall'altra sono tanti i titoli di novità assolute, che vanno ad arricchire cataloghi già ricchissimi, nei quali gli spettatori a volte rischiano persino di perdersi. Ecco allora una lista delle principali serie tv in uscita nel mese di novembre da non perdere assolutamente.

Tutte le principali serie tv in arrivo a novembre

Le serie tv di Prime Video

Amazing - Fabio De Luigi

Tra i titoli più attesi tra quelli che faranno il loro debutto su Prime Video nel mese di novembre c'è senza dubbio lo show presentato in anteprima al Lucca Comics & Games Amazing - Fabio De Luigi. Lo show, definito un "one prank show" vede Fabio De Luigi alle prese con una serata molto importante. È stato infatti investito di un riconoscimento sotto forma di premio e, nel momento in cui lo andrà a ritirare, dovrà fare anche un discorso di ringraziamento che lo mette a disagio. In parte sceneggiato e in parte improvvisato, Amazing segue Fabio De Luigi all'interno di un hotel di lusso, tra turisti ignari e vecchi amici, come Virginia Raffaele, Marco Mengoni e Diego Abatantuono, che faranno di tutto per alzare l'asticella della comicità del prodotto e condurre Fabio De Luigi in mezzo a vari scherzi di cui è (quasi sempre) vittima ignara. L'appuntamento è per il 3 novembre.

Noi siamo leggenda

Il 16 novembre su Prime Video debuttano i primi due episodi della nuova serie Noi siamo leggenda, che tornerà poi con un episodio a settimana, in un appuntamento cadenzato che è ormai la nuova "moda" dei servizi streaming. Diretta da Carmine Elia (che si è già "fatto le ossa" con Mare Fuori), e nata da un'idea di Valerio D'Annuncio e Michelangelo La Neve, Noi siamo leggenda segue le vicissitudini di cinque ragazzi con dei poteri straordinari che però non vengono messi al servizio della difesa dell'umanità o alla lotta contro un terribile antagonista. Sono poteri che, al contrario, servono per affrontare le sfide quotidiane dell'adolescenza, quel coming of age insieme spavetoso e terribile che, soprattutto nelle nuove generazioni, è pieno di sentimenti spesso contrastanti, debilitanti, pericolosi. Nel cast della serie Nicolas Maupas, Emanuele di Stefano, Beatrice Vendramin, Giulio Pranno, Giacomo Giorgio, Valentina Romani, Milo Roussel, Sofya Gershevich, Margherita Aresti, Giulia Lin. Insieme a loro, tra gli altri, anche Claudia Pandolfi, Antonia Liskova, Ettore Bassi e Lino Guanciale.

007: Road to a Million

Nato dai produttori della saga cinematografica dedicata all'agente 007 James Bond, 007: Road to a Million vede un Controllore (interpretato da Brian Cox) seguire nove coppie di concorrenti in giro per il mondo, con lo scopo di risolvere delle sfide ispirate al mondo di James Bond. L'obiettivo? Vincere un montepremi di un milione di sterline. È il Controllore a decidere in quale angolo del mondo si dovranno spostare le coppie. È lui a porre i quesiti che hanno un valore, in termini prettamente economici, crescente. Man mano che la sfida procede, più difficili si fanno le missioni da portare a termine, con un dispendio non indifferente di sforzo fisico e mentale. Naturalmente, se alla domanda o alla sfida i concorrenti rispondono nel modo sbagliato, la loro corsa alla vincita di un milione di sterline finisce. 007: Road to a Million arriva su Prime Video il 10 novembre.

Le serie tv da vedere su Netflix

Tutta la luce che non vediamo

Il 2 novembre su Netflix debutta Tutta la luce che non vediamo, serie tv tratta dall'omonimo romanzo di Anthony Doerr e scritta da Steven Knight. La storia è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, in un piccolo villaggio della Francia occupata. In questo contesto di morte e distruzione, una ragazza francese non vedente (Aria Mia Loberti) trasmette su una frequenza radiofonica un suo "programma", in cui legge alcune pagine di Ventimila leghe sotto i mari o parla di speranza e resistenza. Le pagine che la ragazza legge sono piene di codici che suo padre (Mark Ruffalo), ora scomparso, e suo zio (Hugh Laurie) le avevano chiesto di continuare a trasmettere, a qualunque costo. Sulla stessa frequenza si sintonizza anche un soldato tedesco (Louis Hofmann), che da bambino in quella stazione ascoltava un programma che ha in qualche modo indirizzato la sua esistenza. Questi due ragazzi non hanno niente in comune e le loro esistenze scorreranno su binari paralleli, in una sorta di inseguimento emotivo che, forse, potrà trasformarsi davvero in quella luce che si può vedere anche in mezzo alle tenebre più fitte.

Suburraeterna

Dopo che i primi due episodi sono stati presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, Suburraeterna è pronta a fare il suo debutto su Netflix il prossimo 14 novembre. La serie tv rappresenta un sequel alle tre stagioni di Suburra, di cui eredita non solo l'ambientazione, ma anche i personaggi. La nuova serie tv, infatti, prende il via dopo i fatti narrati nella terza stagione di Suburra e dopo che si è compiuto il "destino" di Aureliano. Protagonista di questa nuova stagione è Spadino (Giacomo Ferrara) che, dopo aver cercato di lasciarsi la criminalità romana alle spalle, è costretto a tornare sui suoi passi quando la sua famiglia viene messa in pericolo da un vecchio conto lasciato in sospeso, mentre il desiderio di vendetta di una famiglia si scontra con l'ambizione e l'avidità di un'altra.

The Crown

Il 16 novembre, su Netflix, arriva anche la sesta stagione di The Crown, stagione che metterà la parola fine a una delle serie più acclamate e seguite degli ultimi anni. Naturalmente il focus di questa stagione sarà senza dubbio la storia d'amore che legherà la principessa Diana (Elizabeth Debicki) a Dodi Fayed (Khalid Abdalla) e, soprattutto, l'attenzione sarà sull'incidente che costò la vita alla principessa e che scosse la coscienza del Regno Unito. Nella seconda parte della sesta stagione, inoltre, faranno il loro debutto anche gli attori Ed McVey e Luther Ford, nei panni del principe William e del principe Harry, non più bambini, ma ormai giovani adulti. A loro si aggiunge anche Meg Bellamy, che interpreterà invece Kate Middleton.

Le serie tv da vedere su Disney+

American horror story: delicate

In arrivo il 29 novembre e tratto dal romanzo Delicate Condition di Danielle Valentine, Delicate rappresenta la dodicesima stagione della serie tv antologica American Horror Story che, per la prima volta, rinuncia al suo storico showrunner Ryan Murphy, a favore dell'esordiente Halley Feiffer. La serie si può considerare come una sorta di rilettura del cult Rosemary's Baby, con una donna, Anna (Emma Roberts) che cerca di avere un bambino tramite la fecondazione assistita. L'attenzione è focalizzata però sul personaggio interpretato da Kim Kardashian, che interpreta un'amica di Anna. La protagonista si renderà presto conto che c'è qualcosa che non va nella sua fecondazione e si sente al centro di una cospirazione misteriosa e inquietante. Peccato che nessuno voglia crederle.

Nuovo Santa Clause cercasi

Nonostante siamo ancora a novembre, le piattaforme streaming si riempiono già di prodotti a tema natalizio. È il caso della seconda stagione della serie Nuova Santa Clause cercasi, che naturalmente vede anche il ritorno di Tim Allen. Il suo personaggio, Scott, è ancora intento a cercare di salvaguardare lo spirito natalizio in un mondo che corre sempre più veloce. Per questo Scott decide di addestrare suo figlio Cal (Austin Cane) per farlo diventare il nuovo Babbo Natale. Questo piano ha un solo ostacolo: Magnus Antas, il Babbo Natale Pazzo, interpretato da Eric Stonestreet, che si definisce l'unico e vero Babbo Natale.

A murder at the end of the world

Tra le serie tv in arrivo su Disney+ c'è A murder at the end of the world, che debutta il prossimo 14 novembre. La serie recupera un po' le atmosfere sia di Dieci piccoli indiani di Agatha Christie sia quelle della saga cinematografica di Knives Out. Protagonista è la Emma Corrin di The Crown che stavolta interpreta una detective della generazione Z che, insieme ad altri ospiti, è stata invitata nella casa di un miliardario solitario (Clive Owen), in un luogo sperduto e lontano da tutto e da tutti. Quando, però, uno degli ospiti viene trovato morto, la protagonista Darby dovrà usare le sue abilità da detective e da hacker per dimostrare che quello che gli ospiti hanno davanti è un vero caso di omicidio.