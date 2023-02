Crisi superata o pace "finta"? Ecco perché i Ferragnez non possono lasciarsi

Telenovela conclusa in casa Ferragnez? Ufficialmente sì, i due hanno fatto pace, se mai avessero litigato. Con una foto che li ritrae mano nella mano hanno comunicato al mondo che tutto va bene. Forse. Sì, perché i dubbi restano tanti e i due non fanno nulla per chiarire ai fan la situazione. Non che siano obbligati a farlo ma quando esponi gran parte della tua vita sui social a scopo di marketing, quando smetti di farlo è normale che poi qualcuno metta in dubbio quanto finora raccontato.

Dalla finale di Sanremo, i profili dei Ferragnez sono cambiati. Niente più video insieme, stop ai like reciproci, niente più gag o immagini della famiglia del Mulino Bianco. Nessuna smentita delle voci di crisi, che di giorno in giorno crescevano e alimentavano l'hype. Addirittura è circolata la notizia che Fedez fosse costretto a dormire sul divano, perché nessun amico voleva ospitarlo per non essere trascinato nel caos mediatico. Poi è bastata la foto delle loro mani su una storia per mettere tutto a tacere? È ovvio che qualcosa non quadri in tutto questo. Con quella storia, per altro, i Ferragnez hanno consolidato in molti l'idea che tutto fosse finto e che quanto accaduto nelle ultime settimane sia stato esclusivamente marketing.

Ad alimentare rabbia e stupore c'è il silenzio di Chiara Ferragni sul presunto disagio emotivo e psicologico che sta vivendo Fedez che, improvvisamente, si è mostrato al mondo balbuziente. Sì, perché il rapper ha taciuto (e continua a tacere) sulla crisi con la moglie ma non si tira indietro quando deve attaccare qualcuno, che sia Mario Giordano o Selvaggia Lucarelli, mostrandosi con una evidente forma di balbuzie. Secondo tanti, la storia della "conciliazione", arrivata quando il sentiment attorno ai Ferragnez era in caduta libera anche per l'indifferenza della moglie davanti alle difficoltà del rapper, non è altro che una pezza per ricucire un buco.

Insomma, qualcosa tra la coppia d'oro di City Life e il pubblico sembra essersi spezzato definitivamente e i "croccantini social" che fino a prima di Sanremo erano efficaci, ora alimentano la delusione. Tuttavia, i fan che nonostante tutto continuano a pendere dalle labbra dei due sono tantissimi e a loro possiamo dare una rassicurazione: i Ferragnez non si lasceranno facilmente. Magari avranno qualche crisi, magari ci saranno momenti di sconforto, ma da qui a lasciarsi ce ne vorrà parecchio. E no, non per ragioni romantiche, ma perché ci sono interessi economici talmente grandi che non sarebbe conveniente.

La separazione e il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi, se paragonati con quelli eventuali dei Ferragnez, sono una passeggiata. Partendo solo dal valore della coppia. "Ferragnez", infatti, non è solo un soprannome alla moda ma un vero e proprio marchio e come tale ha un suo valore, come dimostra la serie Amazon, tanto per citare un esempio, che non è l'unico. E poi c'è il valore emotivo della coppia sul pubblico, che fa inevitabilmente lievitare i valore dei singoli componenti perché si sa, siamo tutti un po' sensibili alla famiglia del Mulino bianco. Ogni post sponsorizzato di Chiara Ferragni vale oltre 80mila euro, quelli di Fedez poco più della metà. Tra società e accordi commerciali, nelle tasche dei Ferragnez entrerebbero ogni anno circa 20 milioni di euro. Per non parlare della villa sul Lago di Como che i due avrebbero appena acquistato per un valore di oltre 5 milioni. E il cantiere della nuova casa a Milano. Chiunque ci penserebbe a lungo prima di mandare tutto all'aria, anche Chiara Ferragni.