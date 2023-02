Nuovi intrighi e misteri: Raoul Bova torna in tv con "Buongiorno Mamma"

A quasi due anni dall’ultimo episodio che ha chiuso le vicende di Buongiorno Mamma, la fiction di Canale 5 con Raoul Bova torna in tv. Nuovi intrighi, nuovi segreti e nuovi misteri per la serie di Mediaset che sedotto il pubblico con una storia carica di emozioni e di colpi di scena. Dodici gli episodi che sono stati prodotti e che saranno raggruppati in sei prime serate. La prima è prevista il 15 febbraio e la seconda arriva già di venerdì. Un successo per Buongiorno Mamma che unito proprio tutti. Anche se ci si trova di fronte a una serie che rievoca le soap-opera degli anni ’80 e ’90, la storia ha inanellato un racconto di ottima fattura, specchio della società di oggi e della famiglia moderna. Per i nuovi episodi, oltre alla presenza fissa di Raoul Bova nel ruolo di Guido Borghi, torna anche Maria Chiara Giannetta, Elena Funari e Matteo Oscar Giuggioli. Ma quali saranno le nuove sfide che dovrà affrontare la famiglia Borghi?

Risposte a tutte le domande. Così si potrebbe riassumere l’idea alla basa della seconda stagione di Buongiorno mamma. Secondo le (poche) anticipazioni che sono trapelate in rete, Anna si sveglia dal coma e finalmente può tornare ad abbracciare la sua famiglia. La donna, però, è travolta dai dubbi. Non crede che l’incidente sia stata una casualità e comincia a credere di essere stata aggredita per uno scopo. Ma non è tutto. La famiglia Borghi è sopravvissuta alla malattia, al dolore e agli sbagli. È di fronte a un miracolo? Mentre il passato e il presente si intrecciano, il mistero dietro al coma di Anna ruba la scena, tanto è vero che la famiglia Borghi si trova di fronte a nuove scelte e nuove scoperte. A Guido il compito di tenere unita la famiglia, con Sole (con volto di Ginevra Francesconi) che sta per partorire; Agata (Beatrice Arnera) ancora più coinvolta nelle vicende dei protagonisti; Francesca (Elena Funari) che si trasferisce a Roma; e Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli) deciso a lasciare la famiglia per studiare all’estero. Nel mezzo ancora segreti, sotterfugi e rivelazioni.

Un ritorno in grande stile per la fiction di Canale 5. E, dopo il successo della seconda stagione di Fosca Innocenti, in prima serata torna un altro volto noto e amato dal pubblico per una serie dalle grandi aspettative che intreccia la storia di una famiglia a un racconto cupo e carico di suspence.