Gli slip di Julia Roberts, Monica e i capelli cotonati: 5 battute memorabili di Matthew Perry in Friends

La notizia della scomparsa di Matthew Perry ha lasciato senza parole tutto il mondo dello spettacolo. L’attore si è spento all’età di 54 anni, trovato morto nella sua casa di Los Angeles. Le cause sono ancora tutte da spiegare ma, al di là di questo, fa strano dover dire addio a un attore del calibro di Matthew Perry. È ricordato soprattutto per il ruolo che ha ricoperto in Friends, la storica sitcom della Nbc, che per dieci lunghi anni ha fatto sorridere il pubblico di tutto il mondo, diventando poi un cult senza precedenti. Nello show ha interpretato Chandler Bing, un adorabile combinaguai con la battuta sempre pronta. Amico inseparabile di Joey, è stato legato sentimentalmente a Monica, la sorella di Ross. Nel ricordarlo nel giorno della sua prematura scomparsa, ecco 5 scene iconiche che hanno fatto brillare tutta la verve di Matthew Perry e del suo personaggio.

Chandler e il suo "disperato bisogno di affetto"

Prima di fidanzarsi (e poi sposarsi) con Monica, Chandler ha avuto una storia d’amore per nulla idilliaca con Janice tanto da essere "osteggiata" da tutti i suoi amici. Lui stesso non era mai convinto dei sentimenti che ha provato per lei ma, nonostante ciò, non è riuscito a mettere fine alla relazione con facilità. Nella stagione 4 e nell’episodio “Paura d’amare”, Chandler tenta non senza difficoltà di impegnarsi con Janice. Le compra un cassetto per i suoi oggetti da tenere nell'appartamento e le propone un viaggio con i suoi genitori. Janice, però, non è sicura di voler compiere questo passo e scappa da Chandler a gambe levate. La scena di svolge al Central Perk. Nel mentre la ragazza scappa via, Chandler alza il tono di voce e dice: "Sono a pezzi. Ho un disperato bisogno di affetto". Una battuta che nella sua traduzione in italiano ha perso un po' di efficacia ma è memorabile perché il pubblico ha conosciuto il lato più insicuro del personaggio.

Chandler e "l’ossessione" di Monica per l’ordine e pulizia

Ancora oggi, Monica e Chandler sono una tra le coppie più amate della tv. Uguali ma diversi sotto tanti punti di vista. Lei una maniaca dell’ordine e del controllo, lui un disordinato cronico e proprio per questo i due hanno sempre avuto dei battibecchi. Memorabile è la scena in cui, nella stagione 6, Chandler decide di fare un bel gesto alla sua Monica, pulendo e mettendo ordine nell’appartamento in cui vivono. Nel farlo, sposta tutti gli oggetti e non li dispone nello stesso modo in cui Monica li aveva disposti. "Mi ucciderà", ammette Chandler una volta che Ross, fratello della fidanzata, gli fa notare il problema. Nel cercare di salvare il salvabile, disperatamente ordina la casa ma lo fa al suo esatto opposto. Le reazioni e il modo in cui allontana la fidanzata per non farle scoprire il "disastro" sono davvero spassosi.

E quell’iconica acconciatura cotonata

Molte sitcom hanno utilizzato l’espediente dei "viaggi nel tempo" per presentare i suoi protagonisti da giovani. Friends non è stato da meno. Nell’episodio 8 della stagione 5, abbiamo avuto modo di conoscere tutti i personaggi della serie durante gli anni Ottanta. Chandler non è stato protagonista con battute o siparietti degni di nota, ma è bastato il suo look "estremo" per far strappare più di una risata. Tutto grazie a un’acconciatura degna di una rock band che ha – quasi – parlato da sola.

Chandler che ha indossato gli slip di Julia Roberts

Nel corso della sua decennale carriera in tv, Friends ha ospitato tante guest star d’eccezione che sono state protagoniste di tante situazioni comiche e paradossali. Si ricorda, ad esempio, l’episodio 13 della seconda stagione in cui Chandler ha condiviso il set con Julia Roberts. L’attrice ha interpretato Susie, una sua ex compagna di classe alla quale l’uomo aveva fatto il brutto scherzo di sollevarle la gonna. I due si rivedono dopo tanti anni e cominciano a flirtare, ma Chandler non può immaginare che, suo malgrado, resta vittima di uno scherzo di Susie. La donna lo convince a indossare i suoi slip e, una volta rimasto da solo nel bagno del ristorante, si trova costretto a farsi vedere da tutti con indosso una biancheria da donna.

Chandler e quel "io so che tu sai che io"

Durante la stagione 5 si consolida la relazione tra Monica e Chandler ma, entrambi, decidono di tenere nascosto il loro amore per paura di una reazione di Ross. Tra gli amici, si sa, è difficile mantenere un segreto. Infatti nell’episodio 15 della stagione 5, Chandler deve fare i conti con Phoebe che, inavvertitamente, ha scoperto la sua liaison. Ed è proprio Phoebe che stuzzica gli amici affinché Chandler e Monica ammettano apertamente di stare insieme e lo fa flirtando con l’amico, sperando di far ingelosire Monica. Da lì quell’iconica frase di "io so che tu sai che io so".