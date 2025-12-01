Sandokan, stasera il debutto su Rai 1: tutto quello che c'è da sapere sulla serie con Can Yaman

Dopo essere stata presentata in anteprima alla scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma, finalmente la serie dedicata a Sandokan è pronta a fare il suo debutto questa sera su Rai 1. Dopo Affari tuoi, intorno alle 21.30, verrà infatti trasmesso il primo episodio della serie tratta dai romanzi di Emilio Salgari che vedrà l'attore turco Can Yaman indossa i panni della famosa Tigre della Malesia. Una scelta che, all'alba dell'annuncio, aveva fatto preoccupare i tanti fan di Sandokan, legati al personaggio interpretato da Kabir Bedi nello sceneggiato del 1976 che ha finito con l'entrare nell'immaginario collettivo. Tuttavia il forte seguito di Can Yaman, così come la sua carriera costellata di successi, hanno in breve tempo spazzato via queste pigre polemiche e la febbre sul nuovo Sandokan ha continuato a crescere.

La trama del primo episodio

Il primo episodio di Sandokan sarà quello che permetterà al pubblico di entrare subito in confidenza con il pirata che dà il titolo alla serie. Insieme al fidato braccio destro Yanez de Gomera, Sandokan catturerà un prigioniero che in lui riconoscerà il guerriero protagonista di una leggenda e di una profezia, che potrebbe avere il potere di ribaltare le sorti del suo popolo. Sandokan, in un primo momento, fatica a credere a quello che gli viene detto, ma ben presto la sua attenzione verrà deviata da Marianna, la figlia del console inglese a Labuan e, allo stesso tempo, il pirata dovrà vedersela dal nemico Lord James Brooke, noto cacciatore di pirati che ritroveremo anche nel secondo episodio, dal titolo La perla di Labuan. Al centro della seconda puntata ci sarà il ballo organizzato per celebrare il ventunesimo compleanno di Marianna, già molto ambita dallo stesso cacciatore che in Sandokan non vede altro che un ostacolo ai suoi piani.

Tutto il cast di Sandokan

Naturalmente, quando si pensa alla serie su Sandokan, il primo nome che viene alla mente è proprio quello di Can Yaman. Ma l'attore turco è circondato da un cast internazionale di altissimo livello. Il rivale, tanto in amore quanto in acqua, James Brooke è interpretato da Ed Westwick, che i più conoscono per il suo ruolo controverso in Gossip Girl, dove prestava il volto a Chuck Bass. Yanez de Gomera, l'uomo a cui Sandokan affiderebbe anche la sua vita, è invece interpretato da Alessandro Preziosi. A interpretare Marianna, invece, c'è la giovanissima attrice britannica Alanah Bloor. Nel cast anche Madeleine Price, Gilberto Gliozzi, Mark Grosy e John Hannah, che in molti ricordano grazie alla sua partecipazione al film Sliding Doors, dove recitava al fianco di Gwyneth Paltrow.

Quanti episodi conterà la prima stagione di Sandokan?

La Rai ha già fatto sapere che la serie di Sandokan sarà composta da otto episodi totali, con due puntate trasmesse ogni lunedì. Questo vuol dire che per quattro settimane gli spettatori potranno passare il lunedì sera in compagnia della Tigre della Malesia, fino al 22 dicembre, quando verrà trasmessa l'ultima puntata.

Tuttavia, se la serie girata in Calabria e co-prodotta da Rai Fiction e Lux Vide avrà largo successo - eventualità tutt'altro che remota - è assai probabile che il pirata interpretato da Can Yaman torni con una seconda stagione.