Sciarada mortale in Italia

Il techno thriller è decisamente un genere che tra le serie sta andando veloce come un processore quantistico. In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale è un giano bifronte capace di meravigliarci con le sue potenzialità ma anche di terrorizzarci con i suoi possibili risvolti oscuri è quasi scontato. Stavolta a raccontarci una tecnologia che minaccia l'ordine mondiale è The Iris Affair, fiction con geni britannici di Sky Original (opera del creatore di Luther Neil Cross) ma girata scorrazzando per la nostra penisola. La trama degli otto episodi disponibili su Sky e Now a partire dal 17 ottobre?

La geniale Iris Nixon risolve una serie di complessi enigmi online, e proprio per questo viene condotta in una piazza di Firenze dove incontra il potente imprenditore Cameron Beck, che la invita a lavorare per lui per sbloccare una potentissima tecnologia top-secret. Incuriosita (e sfidata), la ragazza accetta. Ma quando Iris scopre il pericoloso potenziale del giocattolo tech, ruba il diario contenente la sequenza di attivazione del dispositivo e scompare.

Segue un inseguimento al calor bianco dalla Sardegna più solitaria fino alle affollate strade di Roma, mentre Cameron corre alla ricerca di Iris in un gioco mortale. Niente di nuovissimo sia chiaro, ma diverte vederlo ambientare in Italia.