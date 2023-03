Ti è piaciuto Tenebre e ossa? Ecco le serie fantasy (simili) da rivedere

Sia al cinema che in tv, il genere fantasy ha trovato grande apprezzamento tra il pubblico e la critica di settore. Nato come "appendice" in letteratura con le grandi saghe cavalleresche di Terry Brooks, Tolkien e molti altri, il fantasy oggi è un genere che trova un buon consenso e che è stato capace di innovarsi. Nell’era della tv fruita in streaming ha trovato un bacino molto ampio a cui rivolgersi. Dai grandi cult di Hercules e Xena, passando per La Spada della Verità e poi il Trono di Spade, è innegabile il grande appeal che il fantasy ha tra il pubblico. Tante sono le serie – ispirate a romanzi di successo – che vivono ora nel piccolo schermo e, tra i tanti, è giusto segnalare il gradito ritorno di Tenebre e Ossa. La seconda stagione dello show di Netflix è in streaming dal 16 marzo. A distanza di quasi due anni dal primo capitolo, la serie di Eric Heisserer, basata sui romanzi di Leigh Bardugo dal titolo Sei di Corvi, con un cast di giovani leve senza dimenticare il talentuoso Ben Bernes, torna prepotentemente on web per raccontare nuove avventure nel regno di Ravka.

La storia è ambientata in un mondo immaginario devastato dalla guerra, diviso a metà da una immensa coltre oscura, la cosiddetta "Faglia", nella quale abitano mostri sanguinari. Questa divisione rende quasi impossibili i collegamenti tra una metà e l'altra del paese. I protagonisti della serie sono i giovani orfani Alina Starkov e Malyen "Mal" Oretsev. Reclutati nell'esercito di Ravka, la loro truppa cerca di attraversare la Faglia a bordo di un veliero. Sullo sfondo resta una lotta (impari) tra bene e male, magia e superstizione in cui tutto può essere possibile. Tenebre e ossa è solo l’ultima delle tante storie fantasy che sono presenti qui in Italia e sulle piattaforme on demand. E, in vista della seconda stagione, ecco quali sono le serie tv di genere da rivedere o riscoprire.

The Witcher

È di Netflix la serie ispirata alla Saga di Geralt di Riva scritta da Andrzej Sapkowski. In streaming dal 2019, attualmente sono in atto le riprese della terza stagione (che vede l’assenza di Henry Cavill nel cast e sostituito da Liam Hemsworth) mentre è già disponibile il prequel. Una serie cruda, violenta ma straordinaria che, con tutte le dovute eccezioni del caso, è riuscita contestualizzare l’universo che è stato descritto nei romanzi. Un’impresa per nulla facile. In un mondo popolato da esseri umani, elfi, nani e altre specie magiche, l'equilibrio è instabile. Le razze "civilizzate" devono convivere con i mostri che li minacciano e per questo motivo sono stati creati dei guerrieri mutanti in grado di ucciderli: i witcher. Geralt di Rivia è uno di questi. È un mutante con poteri speciali che uccide i mostri per denaro. Alle spalle una lotta tra bene e bene che sconvolge l’impero di Nilfgaard. 8 gli episodi fino ad ora prodotti per un viaggio di cuore e di pancia in un mondo magico ma pericoloso.

A Discovery of Witches

Non è una serie puramente fantasy dato che unisce tematiche urbane a una storia di magia, amore e mistero, ma è uno degli esempi più particolari e funzionali sul genere. Liberamente ispirata alla trilogia (poi diventata quadrilogia) letteraria di Deborah Harkness, la serie è stata prodotta per tre stagioni dal 2018 al 2022. Tutti gli episodi sono disponibili in Italia su NowTv. Al centro del racconto c’è una guerra tra streghe e vampiri in un contesto moderno ma con radici ben più profonde. Protagonista è Diana Bishop, strega e professoressa di storia antica, e Matthew che è un vampiro e da secoli lotta per trovare una cura alla sua condizione. Quando spunta fuori un manoscritto che potrebbe mettere fine a tutte le razze magiche, Diana e Matthew devono trovare il modo di risolvere la situazione. Speculare al romanzo di riferimento, la serie offre uno sguardo schietto e sincero al mondo della magia e del vampirismo, senza dimenticare una romantica storia d’amore che vince sul tempo, l’odio e che sconfigge persino la morte.

La ruota del tempo

Prima ancora de Gli Anelli del potere, c’è un’altra serie fantasy che su Amazon Prime Video ha fatto molto discutere. In streaming dal 2021, si contano i giorni per la seconda stagione de La ruota del tempo che dovrebbe arrivare nel corso del 2023. Ispirata ai romanzi di Brandon Sanderson, la serie vede nel cast la mitica Rosamund Pike, nel ruolo di una strega potente e dal passato misterioso. Una serie ben lontana dalla perfezione, regala uno scorcio di ottimo livello sul mondo idealizzato dall’autore della saga. E proprio in quel mondo fantastico dove la magia è qualcosa di raro, chiamata Unico Potere, accessibile solo ad alcune donne, come Moiraine Damodred, che prende forma la storia. La donna appartenente alla potente organizzazione delle Aes Sedai, giunge al villaggio di Emond's Field nei Fiumi Gemelli, qui recluta tre ragazzi e una ragazza per iniziare un pericoloso viaggio, convinta che fra di loro si nasconda la reincarnazione del famigerato Drago Rinato.

Il Trono di spade e House of the Dragon

Senza queste due serie tv, forse, in genere fantasy in tv non avrebbe tutta questa importanza. Dai romanzi di George R.R. Martin, Il Trono di Spade (ora su Sky) è stata la serie tv più celebre di tutti gli anni 2000. 8 stagioni – più o meno perfette – per raccontare l’epopea di Westeros tra draghi, combattimenti, giochi di troni e lotte per il potere. Di così grande successo che, dall’estate del 2022, in tv arriva anche il suo primo spin-off che racconta cosa è successo prima de Il Trono di Spade. Pur conservando atmosfere tipiche da serie fantasy, House of the Dragon vince una scommessa che sembrava persa in partenza. Con una trama più coesa, dove si intrecciano intrighi e dissertazioni politiche, lo show della HBO - che qui in Italia è sempre su Now – mette in scena una storia potente e vibrante che racconta Westeros prima dei Sette Regni. Due serie, due storie uniche nel loro genere.

Gli anelli del potere

È la serie più costata che è stata realizzata da Amazon Prime Video e che ha avuto una gestazione molto travaglia, ed è l’unica che durante la pandemia, ha avuto dei permessi speciali da parte delle autorità neozelandesi per poter lavorare nonostante le restrizioni. Debutta in streaming il due settembre del 2022 e, alla luce di un discreto successo di pubblico, lo show è stato rinnovato per una seconda stagione. Al centro della vicenda ci sono le storie della Terra di Mezzo, ampliamente raccontate nei romanzi di Tolkien e nelle due trilogie cinematografiche. Qui, si fa un salto indietro nel tempo, prima che l’Anello "per domarli, ghermirli e nel buio incatenarli" fosse forgiato, esplorando le Terre in un periodo popolato da un male oscuro e silente. Al netto di un buon pilot, la serie perde un po' nella release finale ma resta comunque un ottimo prodotto sul genere.