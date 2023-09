Le serie tv da vedere assolutamente a settembre in streaming

Settembre, mese di nuovi inizi e di nuovi propositi, è pronto ad accontentare i tanti abbonati delle diverse piattaforme streaming on demand con nuove serie tv. Il catalogo di Netflix, Prime Video, Disney+ e Apple TV+ si arricchisce infatti di titoli molto attesi, tra spin-off di serie di successo e nuove trasposizioni letterarie che porteranno il pubblico a scoprire mondi del tutto nuovo. Ecco allora una lista di tutte le serie tv più importanti che usciranno nel corso del mese di settembre.

Tutte le serie tv in uscita a settembre

Serie tv su Netflix

Di4ari

Il 14 settembre su Netflix fa il suo debutto la seconda stagione di Di4ri, serie italiana incentrata su una classe delle medie che avevamo lasciato nella prima stagione sulle soglie di un'occupazione. Il nuovo arco narrativo prende il via proprio da questo punto, e lo spettatore si troverà a dover scoprire se la scuola di Marina Piccola è riuscita a sopravvivere, mentre le prime delusioni e i primi tradimenti riempiono i pensieri degli studenti. La nuova stagione, inoltre, si arricchisce di un nuovo personaggio, quello di Bianca, ragazzina piena di talento e carisma che non faticherà a sentirsi parte integrante del gruppo.

La mia prediletta

Tratta dal romanzo omonimo di Romy Hausman, diventato un piccolo caso editoriale, La mia prediletta è una miniserie composta da sei episodi che sarà disponibile su Netflix a partire dal 7 settembre. La storia ha un inizio inaspettato, Una madre, di nome Lena, e sua figlia, di nome Hannah, riescono a scappare dalla casa di un uomo violento e dalla disciplina quasi maniacale. La fuga, però, viene interrotta da un brutto incidente stradale. Le due vittime, portate in ospedale, vengono raggiunte dai genitori di Lena, che hanno cercato la figlia per ben tredici anni.

Sex Education

Il 21 settembre 2023 su Netflix arriverà la quarta e attesa stagione di Sex Education. La serie prende il via dopo la chiusura della Moordale, quando i protagonisti Oris ed Eric devono trovare il proprio spazio al liceo Cavendish. Le preoccupazioni dei due protagonisti, però, si scontrano con una realtà estremamente progressista, dove gli studenti non sono né crudeli né competitivi come nella scuola precedente. In questa quarta stagione, quindi, ogni personaggio, a modo suo, dovrà trovare il modo per inserirsi in un contesto del tutto nuovo, avendo anche la possibilità di "ricostruirsi" come esseri umani.

Castlevania: Nocturne

Per gli amanti degli anime e dei vampiri, il 28 settembre su Netlix arriva Castlevania: Nocturne, la nuova serie spin-off di Castlevania. La trama è ambientata nella Francia del 1792, nel pieno della Rivoluzione Francese che ha rovesciato il potere assolutista monarchico. In questo clima di terrore l'aristocrazia ha scelto di fare affidamento sul Vampiro Messia, un Non-Morto che promette di poter oscurare il sole per far emergere un vero e proprio esercito di vampiri, capaci di annientare in breve tempo la rivoluzione. La resistenza, allora, si mette sulle tracce di Richter Belmont, l'ultimo discendente di una famiglia di cacciatori di vampiri. Suo sarà il compito di fermare l'ordalia prima che sia troppo tardi.

Le serie tv in arrivo su Prime Video

The Continental: dal mondo di John Wick

Il 22 settembre su Prime Video verrà inserito il primo dei tre episodi che compongono la miniserie The Continental. Con puntate a cadenza settimanale, questa serie rappresenta un prequel della saga cinematografica di John Wick, interpretata da Keanu Reeves. Nello specifico, la trama ruota intorno a un giovane Winston, il personaggio che sul grande schermo è stato interpretato da Ian McShane. In questa serie, ambientata nella New York degli anni Settanta, scopriremo dunque come Winston è riuscito a diventare l'uomo che gli spettatori hanno già avuto modo di conoscere.

The Ferragnez: Sanremo Special

Il 14 settembre, sempre su Prime Video, debutta l'episodio più atteso del docu-reality The Ferragnez. Dopo che la seconda stagione ha fatto il suo debutto questa estate, ora sulla piattaforma streaming di Amazon arriva l'episodio dedicato all'esperienza di Chiara Ferragni come "madrina" di Sanremo. Un episodio atteso soprattutto per la presunta crisi che avrebbe colpito i Ferragnez dopo che Fedez è stato portato sul palco da Rosa Chemical, che lo ha baciato in diretta tv.

Gen V

Il 29 settembre, sia in versione originale che in versione doppiata, arriva su Prime Video la serie spin-off di The Boys, dal titolo Gen V. La trama segue la formazione della prima generazione di eroi a conoscenza del Compound V, il luogo dove, in realtà, i supereroi non vengono formati ma creati ex novo. La serie si concentrerà dunque su questi supereroe creati "in laboratorio", che dovranno spingere per scoprire le proprie caratteristiche ma anche i propri limiti.

Le serie tv in arrivo su Disney+

I am Groot

Sebbene possa essere percepito come un prodotto pensato soprattutto per i più piccoli, I am Groot è in realtà una serie di corti che non mancherà di irretire anche gli spettatori più adulti, soprattutto dopo l'uscita al cinema di Guardiani della Galassia - Vol 3. Il sei settembre su Disney+ è arrivata la seconda stagione di questa serie antologica che vede il ritorno di Vin Diesel nei panni della voce originale dell'adorabile alieno.

The Other Black Girl

Disponibile a partire dal 13 settembre e tratto dal romanzo omonimo di Zakiya Dalila Harris, The Other Black Girl racconta la storia di Nella, una ragazza afroamericana che lavora in una redazione editoriale. La donna, però, sente sulle proprie spalle il peso di essere l'unica ragazza nera dell'azienda per cui lavora. Un sentimento che cambia quando viene assunta Hazel. Tuttavia l'entusiasmo di Nella per l'assunzione di Hazel, che nel frattempo comincia ad avere sempre più successo, comincia a scemare quando si rende conto che c'è qualcosa che sta accadendo dietro le quinte aziendali.

Le serie tv su Apple TV+

The Morning Show

Il 13 settembre su Apple Tv+ è finalmente arrivata la terza stagione di The Morning Show, lo show che vede come protagoniste Jennifer Aniston e Reese Whiterspoon nei panni di due giornaliste che dopo gli abusi sessuali e il Covid devono affrontare le conseguenze di tutto quello che è accaduto nella loro vita. Intanto la rete sta affrontando una nuova sfida, dal momento che c'è un magnate (interpretato dalla new entry Jon Hamm) che vuole comprare il netwok della UBA.

The Changeling - Favola di New York

Tra le uscite più attese nel catalogo Apple TV+ c'è anche la serie The Changeling - Favola di New York, disponibile già a partire dall'8 settembre. Si tratta di una serie tratta dall'omonimo romanzo di Victor LaValle, edito in Italia da Fazi Editori. Sono già disponibili i primi tre episodi di questa serie dal tratto quasi fiabesco, incentrata su un uomo e un padre che si trova, di punto in bianco, a dover cercare la moglie in una New York misteriosa e inattesa. Dopo i primi tre episodi, poi, l'appuntamento con Favola di New York sarà a cadenza settimanale fino al 13 ottobre, quando verrà trasmesso l'ultimo episodio.