Lo specchio è tornato oscuro

Ascolta ora 00:00 00:00

Raramente in questa rubrica torniamo su serie che siano all'ennesima stagione. La produzione è talmente vasta che val la pena dedicarsi alle novità. Ci pare giusto fare un'eccezione per i sei episodi della settima stagione di Black Mirror. Dopo una stagione, la sesta, di rottura del modello con risultati che hanno scontentato molti fan, si torna alle origini di questa fiction antologica dove, alla fine, quello che conta davvero non è la fantascienza o il tema tecnologico quanto piuttosto il loro riflesso sull'umano. In questi nuovi episodi di Black Mirror Charlie Brooker sembra volerci dire che la crudeltà contemporanea sa essere subdola. Striscia anodina nel bianco e nero di Hotel Reverie, in una foto bruciacchiata di Eulogy, in un simulatore di animaletti da compagnia Tamagotchi style che incontriamo in Come un giocattolo.

Insomma questa è una stagione che pugnala l'anima in punta di piedi, proprio quando uno ha deciso che l'episodio che sta guardando è leggerino.

Insomma in questo caso la serie, e per un'antologica è una scelta più che giustificata, non punta mai a stupire o agli effetti speciali ma a raccontare la fragilità del quotidiano. Quella che nessuna Ai può eliminare, semmai solo far aumentare esponenzialmente.