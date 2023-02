Malavita e romanticismo in Resta con me, nuova fiction con Francesco Arca

Neanche il tempo di metabolizzare il finale di Lolita LoBosco che su Rai Uno e in prima serata arriva una nuova fiction. Il primo episodio di Resta con me – degli otto previsti – è programmato per domenica 19 febbraio. Una serie che miscela il melò a una vicenda di criminalità sullo sfondo di una Napoli quasi da cartolina. È diretta da Monica Vullo, regista che per la tv ha una carriera di tutto rispetto, avendo lavorato anche a Distretto di Polizia per Canale 5, Codice Rosso, Don Matteo, Un Passo dal Cielo, Il Paradiso delle Signore, Oltre la soglia e persino I Bastardi di Pizzofalcone. Nel cast tanti volti noti del panorama televisivo del nostrano, tra cui Francesco Arca che, dopo Fosca Innocenti, torna in tv da vero e indiscusso protagonista.

Prima di presentarsi al pubblico come Resta con me, la fiction di Rai Uno più volte ha cambiato titolo. Dapprima avrebbe dovuto chiamarsi Mai più come prima e Angeli nella notte ma, alla fine, si è deciso per un altro nome che, secondo i ben informati, si sposava molto bene con le intenzioni della serie. Al centro della vicenda c’è Alessandro Scudieri (Francesco Arca) che di professione è Vice Questore in forza alla Mobile di Napoli. La sua vita scorre tranquilla e serena. Ha una moglie che lo ama e un figlio in arrivo. La criminalità, però, a Napoli non perdona e un’indagine portata avanti dalla squadra di Alessandro sfugge al controllo. La sua vita cambia quando resta coinvolto, insieme alla moglie Paola, in una sparatoria. Abbandonato dalla moglie che lo accusa più volte di aver messo in pericolo la sua vita, Alessandro decide di trovare un nuovo scopo e si trasferisce all’Unità di Intervento, una squadra speciale che lavora solo dal tramonto all’alba. Il suo passato non perdona e, nonostante tutto, Scudieri vuole trovare la banda che ha sconvolto la sua vita e assicurarli alla giustizia. Di fronte a lui c’è una strada irta di segreti e di ostacoli.

Con Resta con me si torna a Napoli e si torna a raccontare la realtà difficile del capoluogo sempre più presente in tv dopo Gomorra, l’Amica Geniale e Mare Fuori. Qui c’è un pizzico di romanticismo e di sano romance che cerca di alleggerire i temi. E, dalle immagini che sono trapelate in rete e in tv, di sicuro la fiction riuscirà a miscelare l’azione ai buoni sentimenti.