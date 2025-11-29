Stranger Things, che cosa succede se si chiama il numero che appare negli episodi?

Su Netflix ha da poco debuttato il primo arco di episodi della quinta e ultima stagione di Stranger Things, la fortunatissima serie che omaggia gli anni Ottanta e che, per il debutto della nuova serie, è stata in grado di mandare in tilt per qualche ora i server di Netflix. Episodi, quelli appena usciti, che i fan della serie creata dai fratelli Duffer hanno preso d'assalto, soprattutto per via della lunga pausa che la serie si è presa nel corso di questi anni, anche a causa dello sciopero del sindacato dei sceneggiatori prima e degli attori poi, che hanno fatto slittare le produzioni. Tuttavia, ora che i primi episodi della quinta stagione hanno debuttato sulla nota piattaforma di streaming on demand, Stranger Things è tornato ad essere uno dei maggiori argomenti di conversazione tra gli appassionati di serie tv e di intrattenimento.

Divisa in tre parti - la seconda arriverà a Natale - la quinta stagione di Stranger Things ha però trovato il modo di "giocare" coi suoi fan e di renderli parte attiva in attesa del finale vero e proprio, con un easter egg abbastanza facile da notare. Nell'episodio intitolato Capitolo Uno: La missione, il pubblico della serie tv viene riportato a Hawkins, diciotto mesi dopo gli eventi che avevano concluso la stagione precedente. La città, ora, è sotto il giogo militare e costretta in una quarantena che limita non poco la libertà individuale. In questo mondo quasi apocalittico, appare un cartello che riporta la notizia che Jane Hopper, ossia Undici (interpretata da Millie Bobby Brown), è scomparsa. Proprio come un poster segnaletico, questo cartello riporta anche un numero telefonico da contattare in caso di avvistamenti e/o segnalazioni. Sotto il volto di Undici e l'annuncio di una ricompensa per chi aiuterà a ritrovare la ragazzina scomparsa, compra a caratteri più grandi il numero 765-303-2020.

I fan più accaniti hanno dunque provato a comporre il numero, che risponde dallo stato dell'Indiana. Si tratta di un numero funzionante a tutti gli effetti, a cui è collegato un disco che allo scatto della chiamata fa partire una registrazione che recita: " Grazie per aver contattato il dipartimento di polizia di Hawkins. A causa del recente terremoto di magnitudo di 7.4., Hawkins è attualmente in lockdown per assicurare la sicurezza dei nostri residenti. L'Hawkins Emergency Task Force sta lavorando a stretto contatto con la polizia di Hawkins per cercare le persone scomparse, tra cui Jane Hopper che è una priorità. Vi esortiamo, come cittadini responsabili di Hawkins, ad aiutarci nella nostra ricerca per localizzarla ".

La quinta stagione di Stranger Things si apre dunque con Undici che è ancora nascosta, alle prese con l'allenamento con il padre adottivo, Hooper (David Harbour), dopo aver riguadagnato i suoi poteri telecinetici alla fine della quarta stagione.