Da Bridgerton a Doctor Who: tutte le nuove serie tv in arrivo in streaming a maggio

Come ogni mese, le principali piattaforme di streaming on demand tendono ad arricchire i loro già estesi cataloghi con nuovi titoli che hanno lo scopo non solo di fidelizzare il pubblico, ma anche di chiamare a sé potenziali nuovi iscritti. Nel mese di maggio saranno molte le serie televisive che cercheranno di ottenere questo scopo: dalla nuova stagione di Doctor Who che per la prima volta verrà distribuita in contemporanea in tutto il mondo, a nuove serie televisive che possono contare su cast artistici eccezionali e molto amati. Scopriamo allora insieme quali sono i titoli in streaming da non lasciarsi scappare nel corso delle prossime settimane.

Tutte le serie in streaming in arrivo a maggio

Novità Netflix

Bridgerton - Stagione 3

Non c'è dubbio che il titolo più atteso nel mese di maggio su Netflix è Bridgerton, che il 16 maggio arriverà sul colosso dello streaming on demand con la prima parte della terza stagione, quella che racconterà l'amore tra Penelope (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton). Creato da Shonda Rhymes e tratto dalla saga di romanzi che porta lo stesso titolo, Bridgerton è una serie in costume, dallo sguardo estremamente moderno, che in questa stagione affronterà non solo l'avvicinamento di una delle coppie più amate dello show, ma dovrà portare in superficie anche le problematiche legate alla doppia vita di Lady Whistledown, di cui il pubblico ha già scoperto l'identità. La trama della terza stagione, nello specifico, vede Penelope andare alla ricerca di un marito dopo essere stata delusa da Colin Bridgerton. Quest'ultimo, che vuole chiarire le cose con la sua migliore amica, si offre di aiutarla nell'impresa. Le cose, naturalmente, non andranno affatto come previsto.

Eric

C'è molta attesa anche per Eric, serie televisiva thriller che arriverà su Netflix il 30 maggio. La storia prende il via nella New York degli anni Ottanta e vede come protagonista Benedict Cumberbatch nei panni di Vincent, un burattinaio e ideatore di un programma per bambini che subisce il trauma della perdita del figlio Edgar, che un giorno sparisce senza lasciare traccia. Il lutto, la disperazione e la mancanza di risposte porteranno il protagonista a sviluppare una vera e propria ossessione per Eric, un mostro blu disegnato proprio da Edgar. Un disegno e, insieme, un'illusione, che potrebbe essere la sua unica occasione di trovare il figlio.

Raising Voices

Composta da otto episodi e disponibile a partire dal 31 maggio, Raising Voices è una serie che tratta il delicato e decisamente attuale tema della violenza contro le donne. Tutto inizia quando in rete appare una foto con una didascalia che denuncia una violenza sessuale, portando le tre protagoniste adolescenti (interpretate da Nicole Wallace, Clara Galle e Aicha Villaverde) a rivedere le loro priorità, la loro vita, mentre tutti cercano di capire chi è la vittima di questo terribile crimine e chi il colpevole. La serie è conosciuta anche con il titolo spagnolo Ni una mas.

Jujutsu Kaisen

C'era molta attesa intorno a Jujutsu Kaisen, serie che su Netflix ha fatto il suo debutto proprio il 1 maggio. Negli ultimi due anni, Jujutsu Kaisen ha avuto un successo internazionale davvero incredibile, vincendo moltissimi premi e diventando un forte argomento di conversazione sui canali social. La storia è quella di un gruppo di stregoni che ha il compito di combattere le "maledizioni", creature oscure, violente e brutali che nascono a seguito dei sentimenti più cupi e negativi dell'essere umano. Con un forte citazionismo alle spalle, che abbraccia la tradizione giapponese ma anche la cultura pop più largamente intesa, Jujutsu Kaisen sta già scalando la classifica delle serie più viste su Netflix.

Le nuove uscite in streaming su Prime video

Celebrity Hunted - Caccia all'uomo

Non si tratta propriamente di una serie tv, ma Celebrity Hunted - Caccia all'uomo è uno dei programmi di punta di Prime Video, al pari di LOL - Chi ride è fuori. Si tratta di un programma in cui coppie di personaggi famosi dovranno cercare di evitare la cattura da parte di "cacciatori" esperti, professionisti del mondo della sicurezza, delle investigazioni private e così via. Nella nuova stagione, che debutta il 6 maggio, le celebrità a cui "verrà data la caccia" sono Raoul Bova con la moglie Rocío Muñoz Morales, Belen e Cecilia Rodriguez, i rapper Guè e Ernia e Herbert Ballerina con Brenda Lodigiani, due comici già passati anche per il palco di LOL.

Outer Range

Il 16 maggio arriva anche la seconda stagione di Outer Range in cui Royal Abbott (Josh Brolin) deve vedersela con l'apparizione di una voragine nel Wyoming che sorge proprio nella terra degli Abbott, che Royal sta cercando di proteggere ad ogni costo. In questa seconda stagione Royal e Cecelia (Lili Taylor) hanno anche il compito di tenere ancora più serrate le fila della famiglia, dopo la sparizione della nipote e l'infittirsi di misteri che sembrano non avere alcuna soluzione. Almeno, non una razionale.

Le novità streaming di Disney+

Shardlake

Su Disney+ è disponibile dal 1 maggio Shardlake, la serie basata sui romanzi di C.J. Tudor che vede come protagonista lo Sean Bean che tutti conoscono grazie alle sue partecipazioni a prodotti di culto come Il trono di spade e Il signore degli anelli. Ambientata nel 1536, la serie tv segue l'avvocato Matthew Shardlake alle prese con delle indagini per un caso di omicidio per volere di Thomas Cromwell. Man mano che il protagonista indaga, però, ad emergere è un mondo sotterraneo fatto di corruzione, intrighi e pericoli che minano la sopravvivenza dell'avvocato stesso.

Doctor Who

Sempre su Disney+ c'è grande attesa anche per la nuovissima stagione di Doctor Who, la serie britannica arrivata alla sua quattordicesima stagione. Per la prima volta nella storia dello show, Doctor Who non solo farà il suo debutto sulla piattaforma di Walt Disney, ma verrà distribuita contemporaneamente in tutto il mondo a partire dall'11 maggio. Nello specifico, il debutto italiano è atteso per l'una del mattino di sabato 11 maggio. La serie prenderà il via a partire dagli eventi raccontati in The Church on Ruby Road. La distribuzione su Disney+ prevede un appuntamento settimanale: ogni sette giorni verrà reso disponibile un nuovo episodio.

Feud: Capote vs. The Swans

L'ultima serie di Disney+ che vi consigliamo è quella che arriverà sulla piattaforma streaming il prossimo 15 maggio. Feud: Capote vs. The Swans vede come protagonista indiscusso lo scrittore Truman Capote, padre di capolavori come A Sangue Freddo e Colazione da Tiffany. Nello specifico, la serie porrà sotto la lente d'ingrandimento il racconto dell'amicizia tra Truman Capote e le donne più famose dell'altà società, denominate "i cigni" (the swans, in inglese). Un'amicizia che verrà messa a repentaglio quando i "Cigni" si sentiranno tradite nelle loro confidenze proprio dal noto scrittore.

