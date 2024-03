Abbiamo visto in anteprima Lol - Chi ride è fuori 4. Ecco cosa ha fatto Fedez

Bisognerà attende il 1° aprile per poter vedere i primi episodi della quarta stagione di LOL - Chi ride è fuori, lo show disponibile su Prime Video in cui un gruppo di comici accetta di passare sei ore all'interno di una casa con l'obiettivo di non ridere alle battute, alle gag e alle provocazioni degli avversari. Il cast di questa quarta stagione è molto ricco e include Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Rocco Tanica, Claudio Santamaria, Aurora Leone, Maurizio Lastrico e Edoardo Ferrario. A loro si aggiunge anche Loris Fabiani, in arte Lunanzio, il vincitore di LOL Talent - Chi ride è dentro. Le nuove leve, dunque, si scontreranno con dei veri e propri mostri sacri della comicità italiana in questi nuovi episodi, che Prime Video ha mostrato in anteprima alla stampa.

A guidare i comici e controllare il regolare svolgimento della gara ci sarà di nuovo Fedez, affiancato da Frank Matano e da Lillo, che è ormai il volto dello show e che in questa quarta stagione non sarà solo il co-conduttore, ma avrà anche un ruolo attivo all'interno della casa. Se nelle passate stagioni lo abbiamo visto indossare anche i panni dell'insegnante di balli latino-americani, qui lo vedremo alle prese con le lezioni di recitazione. Ma la vera sorpresa riguarda Fedez che stavolta non si limiterà a stare nella control room per controllare le risate e spingere il temuto bottone rosso. Negli episodi visti in anteprima, infatti, viene svelato che il rapper diventerà lui stesso un concorrente dello show. A differenza degli altri comici, però, lui non avrà a disposizione due cartellini gialli prima dell'eliminazione, ma solo il rosso diretto. Perciò alla prima risata Fedez smetterà di essere concorrente e tornerà ad essere "solo" un conduttore.

Proprio perché non è un comico di professione, al suo ingresso nella casa Fedez verrà preso subito di mira dagli altri concorrenti, che lo tratteranno come l'anello debole e il primo concorrente da poter sconfiggere senza troppo sforzo. L’Head of Local Originals Southern Europe presso Amazon Studios Nicole Morganti, che ha guidato la serata di presentazione della quarta stagione di LOL - Chi ride è fuori, ha raccontato al pubblico, nell'ilarità generale, che alcune battute (comprese alcune di Fedez) sono state tagliate dal montaggio finale, mentre i comici presenti in conferenza stampa hanno confermato di aver incontratoi il team legale di Amazon e di aver chiesto cosa si potesse o non si potesse dire. Dagli episodi in anteprima, comunque, è emerso che Fedez è vulnerabile soprattutto alle battute che lo prendono come bersaglio, che lo deridono. E, durante lo show, il rapper alle prese con la fine del suo matrimonio con html">Chiara Ferragni, si è trovato anche a ridere su una battuta inaspettata ma innocua sul figlio Leone.