Tutte le serie tv in arrivo a febbraio su Netflix, Prime Video e Disney+

Proprio come avviene con l'ambito cinematografico, le piattaforme streaming sono pronte a febbraio ad arricchire il proprio catalogo anche con nuove serie tv, che arriveranno on demand nel corso delle prossime settimane. Dal momento che febbraio è universalmente riconosciuto come il "mese dell'amore" per la presenza di San Valentino, non sorprende che alcune piattaforme come Netflix o Prime Video abbiano scelto di puntare sul lato più romantico e intimo delle storie. Ecco, allora, quali sono le principali serie tv da non lasciarsi scappare a febbraio.

Le serie tv di Netflix

One Day

Tratta dal romanzo di David Nichols da cui è stato tratto già un lungometraggio con Anne Hathaway, One Day è la miniserie che debutta su Prime Video l'8 febbraio. La trama racconta la storia d'amore tra Emma Morley e Dexter Mayhew, due ragazzi che si conoscono il 15 luglio 1988, il giorno prima edlla loro laurea. L'incontro sembra essere uno di quelli destinati a cambiare la vita, ma i due il mattino dopo si separano, con la promessa però di reincontrarsi ogni 15 luglio. E in ogni episodio, il pubblico potrà ritrovare Emma e Dex alle prese con le loro vite, le loro relazioni, in una storia d'amore lenta e silenziosa, che si dipana di anno in anno, senza che sembri arrivare mai il "momento giusto" per vivere insieme.

Le nuove serie tv di Prime Video

Regina rossa

Il 29 febbraio su Prime Video debutta la trasposizione del primo capitolo della trilogia letteraria firmata da Juan Gomez-Jurado e composta da Regina Rossa, Lupa nera e Re Bianco. La storia è quella di Antonia Scott, una donna con un quoziente intellettivo talmente alto da farla risultare la donna più intelligente dell'intero pianeta. Proprio per questa qualità, Antonia viene scelta per "Regina Rossa", un progetto di polizia top secret e ancora nella sua fase sperimentale. Una scelta che ha portato la donna a perdere tutto quello che per lei era importante e che adesso si è presentata di nuovo alla sua porta, con delle conseguenze del tutto inaspettate.

Mr. & Mrs. Smith

Quando si pensa a Mr. e Mrs. Smith il primo pensiero naturalmente va alla pellicola che, di fatto, ha sancito la nascita della storia d'amore tra Brad Pitt e Angelina Jolie. Ora quel "format" diventa una serie tv per prime video, che debutta il 2 febbraio sulla piattaforma streaming di Amazon. John e Jane Smith (Donald Glover e Maya Erskine) sono una coppia sposata che non è affatto quello che sembra: i due, infatti, sono agenti che lavorano per una misteriosa agenzia di spionaggi che li ha "messi insieme" per fargli svolgere molte attività sotto copertura e che si sono sposati senza nemmeno conoscersi. Ma cosa succede quando l'unione voluta "per lavoro" comincia a mostrare l'emergere di sentimenti tutt'altro che finti e costruiti?

Le novità di Disney+: le serie tv da non perdere

Star Wars: The Bad Batch - Stagione 3

Il 21 febbraio su Disney+ arriva la terza e ultima stagione della serie ambientata nell'universo di Star Wars. Gli spettatori potranno dunque assistere al capitolo finale della guerra della Clone Force 99 contro il nuovo impero, in una serie conclusiva che promette epiche battaglie. La terza stagione di Star Wars: The Bad Batch debutta coi primi tre episodi, per poi tornare con l'appuntamento fisso di un nuovo episodio a settimana.

Shogun

Debutterà il 27 febbraio coi primi due episodi la serie Shogun, serie targata FX che prende spunto dall'omonimo romanzo di James Clavell. Ambientata nel Giappone del diciassettesimo secolo, la serie tv segue le vicende di Lord Yoshi Toranaga che sta cercando di sopravvivere a una guerra civile che lo vede contrapposto ai nemici del Consiglio dei Reggenti, che non si fanno scrupoli a minare la sua stessa vita. Mentre il mondo intorno a loro sta cambiando, le due parti in guerra devono forse seppellire momentaneamente l'ascia da guerra quando in un vicino villaggio di pescatori viene riesumata una nave di stampo europeo apparentemente abbandonata.

Le novità Apple TV+

Constellation

Il 21 febbraio su Apple Tv+ arriva Constellation, la serie che vede come protagonista l'attrice Noomi Rapace nei panni di un'astronauta che subisce un terribile incidente mentre è in orbita ed è costretta a tornare sulla Terra prima di quanto preventivato. Di nuovo sul Pianeta Azzurro, però, Jo (questo il nome della protagonista) scopre che la sua vita non è affatto come la ricordava e che ci sono delle parti che non esistono più o che sono cambiate del tutto. Constellation è un film che punta ad essere un thriller psicologico, ma anche un'affascinante digressione sui viaggi nello spazio e su come essi possano cambiare tutto nella psiche di un essere umano. La serie è composta da 8 episodi.