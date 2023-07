Tutte le serie tv sulle piattaforme streaming da non perdere a luglio

Come ogni mese, le principali piattaforme streaming on demand hanno reso noti i titoli delle serie tv che debuttano o tornano con nuove stagioni nel mese di luglio. Da Netflix ad Apple TV+, non mancheranno le offerte per tutti i tipi di spettatori: da coloro che amano la fantascienza a quelli che invece sono appassionati di storie vere e true crime.

Tutte le serie tv in arrivo a luglio

Le serie tv su Netflix

The Witcher 3, parte 2

Il 27 luglio su Netflix debutteranno gli ultimi tre episodi della terza stagione di The Witcher, che racconterà la parte finale delle avventure di Ciri, Yennefer e Geralt nella fortezza di Aretuza. La terza stagione di The Witcher è anche l'ultima in cui l'attore Henry Cavill presterà volto e fattezze al personaggio di Riva.

Il principe

Tra i titoli che "rischiano" di far parlare di più di sé c'è senza dubbio Il principe, una docuseria divisa in tre parte che ha l'ambizione di portare sul piccolo schermo la vita e la storia di Vittorio Emanuele di Savoia. La serie prende il via dall'omicidio di Dirk Hamer, un giovane diciannovenne che, stando alla ricostruzione fatta dal Corriere della Sera, è morto a seguito di uno sparo esploso nella notte del 18 agosto 1978 dalla barca su cui si trovava Vittorio Emanuele di Savoia. L'appuntamento con questa docuserie è il 4 luglio.

Disney+

Full Monty

Era il 1997 quando al cinema arrivò la commedia britannica Full Monty - Squattrinati organizzati, un film incentrato su una serie di personaggi che, in un periodo difficile e problematico della loro vita, cercavano di sbancare il lunario improvvisandosi spogliarellisti. Dal 5 luglio 2023 su Disney+ sarà disponibile la serie di Full Monty, che prende il via ben venticinque anni dopo i fatti narrati nel lungometraggio cinematografico. Gli spettatori avranno così modo di scoprire che fine hanno fatto i membri del gruppo, che direzione ha preso la loro vita e come la classe operaia della cittadina di Sheffield abbia reagito alle varie crisi del nuovo millennio.

Futurama

Tra i titoli più attesi del mese di luglio c'è senza dubbio la serie animata Futurama, che il 24 luglio torna con l'undicesima stagione dopo una pausa durata un decennio. La nuova serie dello show creato dallo stesso ideatore de I Simpson, conterà dieci episodi che hanno il compito di rispondere ad alcune domande rimaste irrisolte e che sonderà ancora di più la storia d'amore tra i protagonisti Fry e Leila. Secondo il comunicato ufficiale la serie sarà ambientata durante una pandemia e i protagonisti saranno alle prese con vaccini, batterini e conseguenze inaspettate.

Serie tv su Prime Video

The horror of Dolores Roach

Arriverà il 7 luglio sulla piattaforma streaming di Amazon The horror of Dolores Roach, tratta da una serie di podcast che ha avuto molto successo su Spotify. La serie è ispirata alla storia di Sweeney Todd, il diabolico barbiere londinese che, insieme a Mrs. Lovett, portò morte e cannibalismo a Fleet Street. Protagonista è Dolores Roach (Justina Machado) che, dopo aver passato sedici anni dietro le sbarre per un crimine che non ha commesso, torna a Washington Heights dove ritrova anche un vecchio amico (Alejandro Hernandez). La donna comincia a lavorare come massaggiatrice nel seminterrato del negozio dell'amico, ma ben presto Dolores dovrà dimostrare di essere pronta a tutto per di sopravvivere.

Good Omens

Il 28 luglio su Prime Video farà il suo debutto la seconda stagione di Good Omens, serie tratta dal romanzo Buon Apocalisse a tutti, di Neil Gaiman e Terry Pratchett. Nella seconda stagione ritroveremo i due protagonisti, il demone Crowley (David Tennant) e l'angelo Azraphel (Michael Sheen), che a dispetto delle loro differenze sono legati da una profonda amicizia che li spinge a voler salvare la Terra e la vita umana, al punto da collaborare per evitare una vera e propria apocalisse.

Apple tv+

Fondazione

Su Apple TV+ il 14 luglio arriverà la nuova stagione di Fondazione, la serie di fantascienza tratta dalla saga letteraria firmata da Isaac Asimov, una delle pietre miliari del genere. Come sempre, il 14 luglio verrà distribuito in contemporanea mondiale il primo episodio della nuova serie che vede tra i protagonisti Jared Harris e Lee Pace. Poi gli altri episodi saranno messi a disposizione con cadenza settimanale, che si aggiungeranno al catalogo della piattaforma di casa Apple ogni venerdì.