Shannen Doherty lotta ancora contro il cancro: "Mi manca la terra sotto i piedi"

Qualche giorno fa, Shannen Doherty, che ha dato il volto a Brenda di Beverly Hills 90210, ha rivelato di essere di nuova in lotta contro il cancro.

Già colpita da un tumore al seno nel 2015, ha lottato strenuamente affinchè la situazione migliorasse e nel 2017 la malattia è stata ritenuta “in remissione”. Poi, la spiacevole notizia dopo alcune visite di controllo fatte poco prima della morte di Luke Perry, suo collega nella serie tv cult degli anni Novanta. “ Il cancro è tornato. È al quarto stadio – ha confessato lei durante una intervista a Good Morning America, sulla Abc - . Il giorno dopo la terapia non è sempre il massimo. A volte uno non è in grado di ballare o mangiare o anche pensare ai giorni successivi. Poi passa. A volte il giorno successivo, a volte due giorni dopo o sei giorni dopo, ma passa. La speranza è possibile. La possibilità è possibile. Per la mia famiglia e tutti coloro che soffrono, siate coraggiosi. Siate forti. Siate positivi ”.

La Doherty, che aveva scoperto il tumore poco prima della scomparsa del collega, ha scelto di divulgare la notizia in seguito ad un’azione legale i cui documenti avrebbero fatto emergere la malattia. “ Preferivo che la gente lo sapesse da me. Non voglio che la verità sia distorta. Voglio averne il controllo ”, ha spiegato lei che, dopo aver parlato nuovamente del suo dramma, è stata travolta dai messaggi di affetto e sostegno da parte dei fan.