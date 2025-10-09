Violenza nel XVI secolo

Tornano le avventure di cappa e spada. La serie TV Nero è una nuova produzione storica su Netflix, ambientata in Europa durante il XVI secolo. Si tratta di un'avventura picaresca in costume che mescola elementi storici e drammatici e che sfrutta bene come sfondo adeguatamente imbellettato a colpi di tecnologia digitalel il centro storico di Ventimiglia, in Liguria, oltre che altre location in Spagna e in Francia.

La serie ideata da Jean-Patrick Benes, Allan Mauduit, Martin Douaire e Nicolas Digard ha una trama classica e lineare. La storia si svolge nel sud della Francia nel 1504, durante quella che è stata descritta come la più grande siccità che il paese avesse mai conosciuto fino ad allora. Nero, il protagonista, è uno spietato assassino che viene tradito dal suo mandante desideroso di sbarazzarsi di lui. Per salvare la figlia, Perla, cresciuta come se fosse un'orfana, si imbarca in un'avventura che li vede operare insieme mentre fuggono verso Segur. Intanto la ragazza cerca di imparare dal padre per diventare una spietata assassina anche lei.

Dà il volto al protagonista l'attore francese Pio Marmai (Porthos in un adattamento della saga dei Tre Moschettieri), affiancato da Alice Isaaz e Olivier Gourmet.

Niente di nuovo sotto il sole caldo della serie ma un intrattenimento vecchio stile, efficace se siete amanti del genere e non avete troppe pretese.