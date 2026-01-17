Sesso con adolescente disabile. Arrestato psichiatra infantile

A lanciare l'allarme con un esposto, era stato il padre di un bambino brianzolo di 9 anni, lamentandosi che il figlio minore, dopo le sedute da un neuropsichiatra infantile di Seregno, tornava a casa comportandosi "stranamente" e che per questo aveva smesso di farlo seguire da lui. Più recentemente si era aggiunta la denuncia della famiglia di un altro bambino, sempre tra gli 8 e i 10 anni, che aveva raccolto preoccupanti confidenze da parte del figlioletto, sempre in merito al medesimo specialista. "Il neuropsichiatra che segue le sedute terapeutiche del nostro bambino gli riserva delle attenzioni troppo particolari e ha con lui comportamenti inappropriati. Ce l'ha detto lui ed è sconvolto. Così abbiamo smesso di mandarlo da questo specialista, ma abbiamo anche deciso che bisognasse fare qualcosa, anche per evitare che ci siano altre vittime che ancora non hanno parlato" hanno confessato non senza titubanze la madre e il padre di questo ragazzino ai carabinieri della compagnia di Seregno ai quali si sono rivolti. Immediatamente dopo, sotto la coordinazione della procura di Monza nella persona della pm Cinzia Citterio, sono cominciate le indagini. Che non hanno tardato a confermare i fondati sospetti dei genitori del bambino, ovvero che il medico specialista che aveva in cura il figlio ne stesse abusando sessualmente. Il professionista è stato arrestato infatti subito, colto in flagranza mentre approfittava di un paziente 17enne che soffre di ritardo cognitivo.

Un'inchiesta lampo durante la quale sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori è finito un neuropsichiatra infantile 36enne residente a Meda (Monza e Brianza). Per cercare di accertare quanto denunciato e - qualora le verifiche dei militari dell'Arma avessero confermato le denunce di genitori - incastrare il medico, i carabinieri hanno nascosto delle telecamere oltre a una serie di strumenti per rilevazioni audio e video, all'interno dello studio dello specialista a Seregno. Le rilevazioni hanno consentito di documentare subito e in maniera incontrovertibile il crimine commesso dal 36enne e intervenire.

L'arresto dello psichiatra infantile è stato convalidato infatti già a settembre dal gip Marco Formentin. L'indagato, che aveva una vita apparentemente normale e risulta convivere con la compagna, è stato così condotto in carcere prima a Monza, quindi è stato trasferito a Torre del Gallo, la casa circondariale di Pavia, dove si trova tuttora.

Nel frattempo gli sono stati sequestrati pc, telefonini e Ipad per controllare l'eventuale presenza di materiale pedopornografico e le indagini sono andate avanti anche dopo l'arresto per verificare l'eventuale sussistenza di ulteriori condotte analoghe a danno di altri pazienti. Anche per questo la notizia è stata resa pubblica solo ieri.