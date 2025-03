Sfida di nuoto nella notte per aiutare i bimbi malati

Ascolta ora 00:00 00:00

La «Night eliminator challenge», promossa da Abbracciamoli Onlus, fa incontrare sport, musica e solidarietà. «La piscina - spiegano dall'associazione che raccogliere fondi per la cura delle leucemie infantili e aiuta a garantire cure e assistenza ai pazienti e alle loro famiglie - si trasforma in un'arena spettacolare dove ogni bracciata, illuminata da Led e stroboscopiche, diventa simbolo di energia, passione e impegno per il bene comune».

L'appuntamento è per il 3 maggio e prevede una serie di staffette ad alta velocità, con squadre composte da sei nuotatori e una sfida finale: una volta terminata la staffetta, la competizione si trasforma in un «eliminator» in cui i compagni di squadra competono tra loro, decretando il vincitore assoluto. le gare saranno accompagnate dalle luci in acqua e dalla house music.

Il ricavato dell'intera manifestazione sarà destinato alla creazione della prima Unità medica italiana dedicata allo studio e alla cura delle patologie correlate ai giovani guariti dalla leucemia, ma affetti da invalidità devastanti ancora poco conosciute. Questa équipe multidisciplinare, formata da oncologi, neurologi, psichiatri, psicologi e consulenti legali, fornirà un supporto completo ai giovani pazienti, «dimostrando che ogni goccia di impegno nuotata può trasformarsi in speranza».

Continua l'associazione: «promuoviamo un allenamento sano, un divertimento pulito e una grande responsabilità sociale. Lo sport insegna resilienza, motivazione e perseveranza; la musica regala energia, coraggio e spensieratezza.

Insieme, diventano strumenti potenti di aggregazione e crescita, alimentando un domani più luminoso per tutti».

L'edizione zero della manifestazione sarà il prossimo 3 maggio alla Piscina Targetti di Rozzano. Gli atleti coinvolti saranno 144 e parteciperanno 24 strade.