Sherman, che ha reso musica i grandi classici della Disney

Mary Poppins, Il libro della giungla, La spada nella roccia, Gli Aristogatti... Molti classici firmati Disney non sarebbero stati gli stessi, senza la sua musica. Compositore e paroliere entrato nelle orecchie e nei ricordi di milioni di bambini e di genitori, Richard M. Sherman (foto) è morto sabato scorso al Cedars-Sinai Medical Center di Beverly Hills, a Los Angeles. Nato a New York nel 1928, aveva 95 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta «a causa di una malattia legata all'età», è stato dato proprio dalla Disney, con cui Richard ha collaborato a lungo, insieme al fratello Robert (1925-2012): i due erano diventati una coppia leggendaria delle colonne sonore.

I fratelli Sherman, che furono assunti direttamente da Walt Disney, hanno collaborato alla creazione di celeberrimi brani musicali e canzoni, tra le quali Supercalifragilistichespiralidoso e Cam camin spazzacamin, i due brani simbolo di Mary Poppins (1964), con cui vinsero un doppio Oscar per la migliore colonna sonora e la miglior canzone. Membri della Songwriters Hall of Fame e insigniti della National Medal of Honor dall'allora presidente degli Stati Uniti G. W. Bush, Richard e suo fratello maggiore Robert hanno scritto circa mille canzoni e le musiche per cinquanta film, e sono stati responsabili di più canzoni di musical cinematografici di chiunque altro nella storia. Gli Sherman sono stati anche coautori di It's a Small World (After All), considerata una delle canzoni Disney più eseguite di sempre, e di You're Sixteen, diventata poi una hit di Ringo Starr. Nel corso della loro carriera hanno ottenuto anche tre Grammy Award e 24 dischi d'oro e di platino per altrettante canzoni tratte dai film da loro musicati.

«Richard Sherman è stato l'incarnazione di ciò che significa essere una Leggenda Disney, creando insieme a suo fratello Robert gli amati classici che sono diventati parte integrante della colonna sonora delle nostre vite» ha dichiarato Bob Iger, ceo di The Walt Disney Company.

Pete Docter, chief creative officer dei Pixar Studios, ha aggiunto: «Non si ottengono canzoni come Un poco di zucchero senza un genuino amore per la vita, che Richard ha trasmesso a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di stargli vicino». RS