Sileri, Muscardini, Solazzo e Coppola tra le onorificenze della Repubblica

È stato «con la partecipazione dei soggetti interessati» (autorità regionali e locali, magistratura e Forze dell'Ordine, rappresentanze datoriali e sindacali) che «si sono realizzate iniziative per garantire sicurezza e ordine pubblico, innalzare i livelli di legalità nel sistema economico e incrementare la lotta alla criminalità organizzata, anche in considerazione dei rilevanti investimenti che si stanno compiendo con i fondi del Pnrr e con le opere in corso di realizzazione per le ormai prossime Olimpiadi invernali». A dirlo, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, in occasione della Festa della Repubblica durante la quale sono state consegnate le onorificenze concesse dal presidente Sergio Mattarella. Sono le Olimpiadi invernali, per Sgaraglia a imporre «uno stretto e utile raccordo con l'Autorità giudiziaria che ringrazio per l'attenta sensibilità e la proficua vicinanza dimostrate, insieme alle Forze di Polizia».

Grado di Commendatore per il dirigente Armani Pantaleo Dell'Orco, l'ad Enel Nicola Lanzetta, il professore della Statale Gianluca Polvani, Pierpaolo Sileri ex sottosegretario alla Salute ora ordinario di Chirurgia al San Raffaele e l'ufficiale dell'aeronautica Claudio Gabellini.

Ufficiali il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lombardia Mario Cera, la coordinatrice infermieristica Isabella Fontana, il senior Advisor Raffaele Carlo, il funzionario Arera Luca Lazza, il funzionario A2A Angelo Marra, il senior advisor Deloitte Roberto Race, i funzionari Arera Stefano Scarcella e Marco Silvi, Andrea Galliani e Ilaria Amè, l'ufficiale dell'Aeronautica Luca Maineri, il comandante dei carabinieri Pierluigi Solazzo e il generale dell'Esercito Alfonso Miro.

Cavalieri il direttore d'orchestra Giampaolo Maria Bisanti, l'imprenditore Gaetano Buson, la titolare di studio legale Anna Capoluongo, il dirigente biologo Giorgia Cornacchini, il maggiore dei carabinieri Paolo De Alessandris, il maresciallo dei Nas Stefano e Luca, la dipendente del Comune di Basiglio Federica Donati, l'imprenditore Lino Forti, le funzionarie Arera Laura Albertini, Ilaria Galimberti, Erika Peroni e Maria Giovanna Montalbano, il luogotenente della Guardia di Finanza Alberto Galluzzi, i medici chirurghi Cristiano Gandini e Filippop Ghelma, l'infermiera Giusi Longo, il commissario Consob Maria Chiara Mosca, il rettore dell'Istituto europeo Leopardi Roberto Pasolini, il comandante della Stazione carabinieri Milano Porta Monforte Andrea Roncallo, l'imprenditore Isidoro Roncato, il manager Simone Strocchi, l'infermiere Giuseppe Viviano, l'avvocato Angelo Zambelli, il project manager Fabrizio Piazzotta, il colonnello dell'Esercito Michele quarto, il dirigente di Polizia Danielòe Calenda, la vice capo di gabinetto della Prefettura Sabrina Pane, il contabile del centro Giustizia minorile Claudia Lucati, il vice presidente dell'Associazione Aeronautica militare Calisto Bussandri, il dirigente dell'Agenzia Dogane salvatore Miccichè, il dirigente di Bnl Paribas Stefano Schrievers, l'imprenditore Cesarte Mazzetti, il comandante dei carabinieri Giuliano Gerbo, la giornalista Cristiana Muscardini, Michele Coppola delle Gallerie d'Italia Intesa S.Paolo.