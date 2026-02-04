Slalom tra i divieti, i milanesi si allenino. Blocchi del traffico domani e venerdì

Slalom tra i divieti, sarà la disciplina "olimpica" in cui dovranno specializzarsi i milanesi nei prossimi due giorni. A partire dal percorso della Fiamma che partirà domani alle ore 8 e 42 da Sesto San Giovanni e dopo le tappa a Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Pioltello e San Donato Milanese, approderà in città alle 14.31 con traguardo previsto in piazza Duomo intorno alle 19.30. In mezzo, 5 ore di staffetta tra i tedofori e blocchi temporanei del traffico di circa 10 minuti nella strade coinvolte. Il primo segmento è tra via Lorenzini e piazzale Bolivar (15.35), poi la fiamma sarà trasportata lungo via Foppa, Washington, piazza Piemonte e via Buonarroti fino a piazza Wagner (ore 15.55), e da lì avanzerà verso piazzale Amendola e viale Scarampo in direzione Tre Torri (intorno alle 16.45). Per intercettare i tedofori più avanti bisognerà appostarsi in piazza Tommaseo, via Mazzoni, piazza Conciliazione (17.35).

Verso il rush finale. La torcia prosegue verso corso Magenta, Sant'Ambrogio, De Amicis e Colonne di San Lorenzo (ore 18), Molino delle Armi, via Santa Sofia, Sforza e Porta Venezia (18.25), da qui, attraversando via Senato e Montenapoleone, approda in San Babila (19.10). L'ultimo segmento parte da corso Vittorio Emanuele e si conclude sotto la Madonnina con passaggi scenografici in piazza Scala e sotto la volta della Galleria che per l'occasione sarà illuminata d'oro con il logo dei Cinque cerchi al centro. Venerdì la torcia illuminerà la stazione Centrale, il Castello Sforzesco e Parco Sempione, la Darsena (un tedoforo d'eccezione la trasporterà per un tratto in canoa), Brera, Porta Nuova, piazza XXIV Maggio, fino all'ingresso alla cerimonia d'apertura a San Siro.

Ma domani è prevista anche la seconda giornata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in città. Intorno alle 11 sarà al Villaggio degli atleti per firmare il murale della Tregua olimpica e pranzare con il Team Italia. Alle 17 parteciperà alla cena di gala offerta dalla presidente del Cio Kirsty Coventry a Capi di Stato e delegati dei Paesi ai Giochi. La zona sarà praticamente off limits. Dalle ore 13 a mezzanotte saranno chiuse al traffico veicolare piazzale Cimitero Monumentale, via Luigi Nono, piazza Coriolano, via Galileo Ferraris e i tratti più vicini all'area dell'evento di via Bramante, Niccolini, Cenisio, Messina, Ceresio e Procaccini. Dalle 14, il divieto si allargherà a un'area più ampia, estendendosi verso ovest e verso sud e comprendendo anche via Ceresio, Bramante, Sarpi e limitrofe, Lomazzo e Tartaglia. Potranno accedere residenti e mezzi in deroga. Saranno deviati mezzi Atm dalle 14. Da mezzanotte e per tutta la giornata del 5 sarà vietata la sosta. Venerdì, giornata clou tra eventi con Mattarella a Casa Italia in Triennale (in tarda mattinata), con la premier Giorgia Meloni e le delegazioni al completo a Palazzo Reale alle 17 (zona Duomo sarà di nuovo blindata) e la cerimonia a San Siro. Il Comune ieri ha firmato le ordinanze relative a zona Triennale e stadio. Nella area più prossima al Meazza, già dalle 21 di domani e fino alle 2 di notte di sabato saranno chiuse al traffico piazzale dello Sport, via Palatino (carreggiata ovest), via dei Rospigliosi, Dessiè, Harar, Tesio, Patroclo, del Centauro, Fetonte, Pegaso e tutte le altre vie ricomprese nel perimetro. Potranno accedere i residenti. Dalle 10 del 6 febbraio (venerdì) sarà interdetta un'area più ampia che include, tra le altre, piazzale Axum, parte di piazzale Segesta e di via Ippodromo, Capecelatro, viale Caprilli e parte di via San Giusto. Nell'area più ampia, esterna alla zona rossa, saranno esclusi dai divieti anche moto, monopattini, motorini, biciclette, taxi, Ncc, mezzi del car sharing e quelli diretti a scuole, ospedali, case di riposo, ambulatori medici e veterinari, attività associative e sportive di quartiere e ad altre attività commerciali indicate nell'ordinanza.

Dalle 21 di domani fino alle ore 2 del 7 febbraio, sosta vietata in piazzale dello Sport, via Tesio, via del Centauro, via Fetonte, via Pegaso, via Achille e viale Caprilli, nella carreggiata centrale. Presso la Triennale, sempre venerdì saranno chiuse al traffico dalle ore 10 alle 21 viale Alemagna, Moliere, Milton e Curie.