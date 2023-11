Black Friday Oral-B: spazzolini elettrici e igiene orale in sconto

L’igiene orale è sempre molto importante e necessaria. Per questa ragione è fondamentale affidarsi a un marchio collaudato e di grande esperienza in tale ambito. Spazzolini elettrici, dentifrici, collutori, filo interdentale: sono tutti prodotti che concorrono a garantire pulizia e salute a tutta la bocca, partendo da denti e gengive. Con il Black Friday ci sono diversi prodotti a marchio Oral-B da acquistare con grandi sconti.

Ma per quale ragione acquistare, per esempio, uno spazzolino elettrico e cosa aspettarsi? La risposta è semplice:

Gli spazzolini e gli altri prodotti qui di seguito, tutti acquistabili su Amazon, rispondono a queste caratteristiche ma sono anche a un prezzo molto scontato e sono quindi imperdibili.

Oral-B Pro Expert

Fare scorta di dentifricio è sempre una buona idea, tanto più che non si tratta di un prodotto deperibile. Con il dentifricio Oral-B Pro Expert al gusto menta delicata, si ottiene un alito fresco senza trascurare pulizia profonda e protezione contro la placca. Nella confezione sono contenuti 5 tubetti: l’ideale soprattutto per le famiglie numerose.

Oral-B iO serie 9

È uno tra i migliori spazzolini elettrici in commercio l’Oral-B iO serie 9, in forza del suo display interattivo, il ricorso all’intelligenza artificiale e il sensore di pressione: lo spazzolamento avviene praticamente “su misura”. Nella confezione sono comprese anche due testine di ricambio e la pratica custodia da viaggio. Ha 7 modalità di pulizia ed è indicato per chi cerca lo spazzolino perfetto.

Oral-B Sensitive Clean

Anche in questo caso è bene far scorta: le testine dello spazzolino elettrico vanno cambiate periodicamente e in questa confezione Oral-B Sensitive Clean ce ne sono 10, compatibili con gran parte degli spazzolini elettrici del marchio. Bene per chi ama essere previdente o per chi ha esigenza di scorta per la famiglia.

Oral-B Smart 4

Gli spazzolini elettrici sono sempre più al passo con i tempi: l’Oral-B Smart 4 si connette con il bluetooth per assicurare una pulizia profonda ma al tempo stesso delicata sulle gengive (oltre che naturalmente stabilire i propri obiettivi di igiene). Ha un design bellissimo e si avvale di 3 modalità: pulizia quotidiana, denti sensibili e sbiancante. La batteria ha una durata di due settimane, per poi essere ricaricata. Dedicato a chi vuole un prodotto all’avanguardia senza trascurare l’estetica.

Oral-B iO serie 4

Chi desidera ancor più modalità di spazzolamento, può rivolgersi all’Oral-B iO serie 4: anche qui c’è la connessione bluetooth, il sensore di pressione e la custodia da viaggio, ma si può scegliere tra pulizia quotidiana, denti sensibili, super delicata e sbiancante. Possiede anche un timer, per indicare quando dovrebbe essere il tempo ottimale di spazzolamento. E anche qui la batteria ha una lunga durata, grazie agli ioni di litio. È perfetto da chi vuole uno spazzolino dalle grandi prestazioni senza svuotare troppo il portafogli.

Oral-B Disney Frozen

Chi ha bambini sa quanto sia complesso educarli a una corretta igiene orale. E se invece fosse un gioco? È possibile con l’Oral-B Disney Frozen, uno spazzolino elettrico per i bambini da 3 anni in su che si avvale anche di un timer per indicare ai più piccoli quanto deve durare lo spazzolamento. Anche qui c’è la custodia da viaggio e si personalizza con adesivi a tema Frozen.

Oral-B Oxyjet

Per pulire gli spazi interdentali, ci si può avvalere di un idropulsopre, come l’Oral-B Oxyjet, che rimuove i residui di cibo, che potrebbero stagnare soprattutto se la propria dentatura ha una conformazione particolare, senza dimenticare i posti più difficili da raggiungere. Nella confezione sono contenuti l’irrigatore e 4 cannule. Agisce in modalità debole o intensa.

Oral-B collutorio

Un altro prodotto che contribuisce all’igiene orale è il collutorio Oral-B per gengive e smalto, che rinforza quest’ultimo prevenendo la carie. La confezione è una maxi scorta con 4 confezioni da mezzo litro l’uno. Il punto di forza? L’alito fresco che sa di menta, e il contatto gradevole con la bocca, un vero e proprio vantaggio per gli ha il riflesso faringeo sensibile.

Oral-B filo interdentale

Chiude questa carrellata il necessario filo interdentale cerato Oral-B Essential Floss, che resiste a strappi e sfilacciamenti. È molto delicato e ha un sapore alla menta. Nella confezione ci sono 6 rotoli di filo, per chi vuol fare scorta e non pensarci più per molto tempo.

