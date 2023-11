Braun: tutte le offerte su Silk èpil e rasoi per il Black Friday

Epilatori elettrici e rasoi per barba e capelli, ecco l'incredibile proposta a marchio Braun per uno stile impeccabile e super perfetto. L'ideale per curare il proprio corpo e senza fatica, assecondando così le scelte stilistiche del look personale. E se il costo è un ostacolo, perché non sfruttare le tante offerte ora in corso con il Black Friday, in particolare quelle legate al mondo Braun. Il marchio iconico tedesco, sinonimo di professionalità e precisione per quanto riguarda i piccoli elettrodomestici e gli articoli per l'health care.

Di seguito vi proponiamo una selezione mirata di prodotti dedicati all'epilazione femminile ma anche alla cura maschile della barba e dei capelli. Cinque prodotti professionali, perfetti per regolare i peli del corpo maschile e femminile ma senza sforzo, in modo rapido e indolore. Come nel caso degli epilatori femminili, che devono garantire una depilazione precisa, in grado di durare a lungo nel tempo e una pelle liscia e vellutata. Eccoli di seguito.

Braun Silk-épil 9 per un'epilazione perfetta

Per un'epilazione facile, pratica e indolore ecco Braun Silk-èpil 9, completamente impermeabile e in grado di seguire le linee del corpo grazie al supporto della testina flessibile. La pelle rimane liscia a lungo con l'aiuto della tecnologia MicroGrip costituita da 40 pinzette, che estirpano il pelo alla radice e rapidamente. Inoltre la presenza della Luce Smartlight consente di individuare anche i peli più corti, per un risultato perfetto.

Braun All-In-One Style Kit Series 5 tagliacapelli e regola barba

Barba e capelli con stile grazie a Braun All-In-One Style Kit Series 5, il comodo e pratico regolabarba e taglia capelli da uomo completo di accessori per la rifinitura di precisione. Un kit che garantisce una rasatura rapida, veloce, sicura, per un rasoio che funziona senza fili fino a 100 minuti consecutivi. Super versatile garantisce soluzioni di styling per ottenere un look curato e perfetto. L'ideale per chi ama mostrarsi sempre impeccabile, in ogni occasione.

Braun Series 5 rasoio elettrico per barba

Sono 3 le lame flessibili di questo rasoio elettrico da barba di Braun Series 5, perfette per ogni tipologia di pelle e viso. Inoltre la tecnologia AutoSense permette al rasoio di adattarsi a ogni tipo e densità di barba, rimuovendo i peli alla perfezione e senza fatica. Il sistema EasyClean consente una pulizia rapida e semplice senza rimuovere la testina, per un prodotto impermeabile al 100% e che consente un utilizzo Wet&Dry. Facile da maneggiare e intuitivo, il rasoio faciliterà le operazioni di rasatura.

Braun Silk-épil 9 Flex l'epilatore da donna con massaggiatore

Non solo depilazione di precisione ma anche un massaggio valido grazie alla testina in dotazione, parliamo di Braun Silk-èpil 9 Flex con testina flessibile. Un aiuto necessario per seguire le linee del corpo e ottenere una depilazione perfetta e confortevole, e principalmente senza dolore. Il prodotto si avvale della tecnologia MicroGrip con 40 pinzette pronte ad estirpare il pelo alla radice, lasciando la pelle liscia e vellutata anche per settimane. La testina si può sostituire con quella del pratico rasoio in dotazione.

Braun All-In-One Style Kit Series 7 tagliacapelli e regola barba

Per gli appassionati della rasatura perfetta ecco l'articolo perfetto, si tratta del rasoio Braun All-In-One Style Kit Series 7 ottimo anche come taglia capelli. Un accessorio che segue perfettamente il contorno del viso disciplinando con cura la barba ma consentendo anche una rasatura perfetta in ogni parte del corpo. Rapido, facile da maneggiare, consente di ottenere risultati ottimali e senza sforzi. Qualità-prezzo impareggiabili per un prodotto iconico che consente di realizzare lo stile perfetto, in ogni occasione.

