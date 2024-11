Cookeo Wi-Fi 10 in 1, l'icona di Mulinex rinnova l'outfit

Ascolta ora 00:00 00:00

Non bisogna essere chef stellati per portare in tavola ogni giorno piatti diversi e salutari perché la tecnologia permette anche in cucina di fare tutto questo, in velocità e risparmiando tempo e denaro.

Il nuovo Cookeo, l'icona che si rinnova

Le ricette della nonna, ma anche quelle della cucina moderna, non hanno più bisogno di elaborate preparazioni, di tanto tempo passato ai fornelli, visto che ce n'è sempre meno, e chi conosce il multicooker Cookeo di Mulinex lo sa bene. Connesso e interattivo con tante modalità di cottura e ricette pronte in meno di 10 minuti, Cookeo ormai da tempo è il vero oggetto del desiderio per gli amanti della cucina.

Ora l'icona della cucina moderna ha vinto un'ulteriore sfida, quella di superare addirittura se stesso. Nasce così Cookeo Wi-Fi 10in1, l’ultimo modello nella famiglia di multicooker Moulinex, che porta con sé un nuovo “outfit” con una forma più allungata che spicca verso l’alto, e un nuovo colore che richiama i trend contemporanei di arredamento, con un verde tenue, dal nome evocativo, Eucalyptus.

Tutte le meraviglie culinarie ora possibili

Cookeo Wi-Fi 10in1 è dotato di connessione Wi-Fi, dispone di 10 modalità di cottura: a pressione, a vapore, stufatura, rosolatura, mantenimento in caldo, riscaldamento. Oltre a queste, ci sono altre 4 modalità, nuove per il prodotto, ovvero: a bassa temperatura, sottovuoto, yogurt e lievitazione.

Amico della dieta ma anche dei golosi, con il nuovo Cookeo Wi-Fi 10in1 è possibile preparare piatti sempre diversi, da quelli più leggeri ai più ricchi, o quelli per chi segue un'alimentazione particolare. Nella nuova versione incluso anche il pratico accessorio vapore e la griglia doppio livello.

Le grandi tavolate italiane

La convivialità è la caratteristica principale delle tavole italiane e grazie alla sua capacità da 6L con Cookeo Wi-Fi 10in1 è possibile preparare pietanze per più persone, pranzi con gli amici e in famiglia realizzando capolavori da fare invidia alle nonne, senza passate giornate chiusi in cucina.

Questo anche grazie alla modalità diche riduce maggiormente i tempi di cottura, utilizzandorispetto alla cottura tradizionale. La nuova versione di Cookeo Wi-Fi 10in1 è disponibile in due colori, black ed eucalyptus al prezzo consigliato di 389,99 euro.