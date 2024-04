Xiaomi, arrivano in Italia i modelli A e A Pro: tutte le novità delle due smart tv

Il produttore cinese Xiaomi ha presentato due nuove linee di televisori smart per il mercato italiano, Xiaomi TV A e Xiaomi TV A Pro.

Design minimal e diagonali che vanno da 32“ a 75” per potere trovare spazio in qualsiasi ambiente, il tutto sospinto da una politica di prezzi aggressiva.

Xiaomi, azienda conosciuta soprattutto per gli smartphone, ha anche un catalogo assortito di accessori indossabili, smart tv e ha fatto un’incursione persino nel mercato delle automobili elettriche.

Ciò che rende particolarmente interessanti le smart tv Xiaomi TV A e Xiaomi TV A Pro è l’interfaccia Google Tv e i display Qled 4k, ma andiamo con ordine.

Xiaomi TV A e Xiaomi TV A Pro

Presentate ufficialmente durante il Mobile World Congress che ha avuto luogo a Barcellona dal 26 al 29 febbraio del 2024, le smart tv Xiaomi TV A e A Pro sono disponibili per il mercato italiano.

L’azienda cinese ha puntato molto su design, nitidezza delle immagini e facilità d’uso. Le smart tv hanno un aspetto minimalista con una cornice ultra sottile in metallo affinché sia pressoché impercettibile, garantendo così un’esperienza visiva più coinvolgente.

Il display Quantum Dot offre una copertura cromatica che si traduce in un’elevata qualità visiva anche nei modelli base che arrivano al 4k Uhd. I modelli Pro montano un display di tipo Qled 4k e sono quindi in grado di trasmettere immagini ancora più vivide.

È utile aprire una breve parentesi per spiegare la differenza tra uhd e qled. Il termine Uhd (Ultra HD) è riferito alla definizione delle immagini. Qled è una tecnologia che sfrutta nanocristalli e che, in coppia con la tecnologia Quantum Dot, offre colori ancora più luminosi e vivaci.

Tutti i modelli della serie includono l'interfaccia Google Tv e quindi, migliaia di contenuti tra app, giochi e film.

Non da ultimo, al centro delle strategie di Xiaomi, c’è la logica dei prezzi.

I prezzi delle smart tv Xiaomi TV A

Le smart tv possono essere acquistate anche sul sito ufficiale di Xiaomi che ha previsto anche alcune promozioni. I prezzi dei modelli Xiaomi TV A sono:

43 pollici, 279 euro

50 pollici, 349 euro

55 pollici, 369 euro

65 pollici, 549 euro.

La diagonale da 32 pollici, il cui prezzo è di 169 euro, non è ancora disponibile ma lo sarà in futuro.

I prezzi dei modelli Xiaomi TV A Pro sono invece:

43 pollici, 299 euro

55 pollici, 449 euro

65 pollici, 649 euro.

La versione a 75 pollici sarà in vendita a partire dal 29 aprile 2024 al prezzo di 869 euro.

Attualmente, chi acquista una smart tv Xiaomi TV A riceverà in omaggio un tracker indossabile Xiaomi Smart Band, un accessorio pensato per il monitoraggio dei parametri vitali e per le attività sportive.