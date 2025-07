Energia e elettrodomestici insieme? Dalla partnership di Pulsee e Beko alla casa smart

Che il tema della transizione energetica sia sempre più sentito, almeno in Europa, lo dimostra il fatto che non sono più solo i fornitori di energia ad interessarsene, ma anche i produttori di elettrodomestici.

Nascono così accordi e partnership tra aziende un tempo distanti. Da un lato, ad esempio, è successo tra i produttori di auto elettriche e aziende come Enel e Plenitude per l'installazione delle colonnine di ricarica. Oggi accade anche all'interno delle mura domestiche con la partnership tra Pulsee Luce e Gas,società di Axpo, e Beko, l'azienda che gestisce i brand Whirlpool, Hotpoint Ariston, Beko e Indesit.

Consumi energetici: prima ignorati, oggi protagonisti

La collaborazione tra Axpo e Beko si è concretizzata con la creazione di una serie di sconti tra il 20 e il 30% per i prodotti di Beko che sono acquistabili direttamente o dall'app di Pulsee Energy, su smartphone, o dall'area personale per i clienti Pulsee sul sito ufficiale.

La cosa interessante, però, è che Pulsee ha a disposizione un'applicazione che invoglia gli utenti a consultarla grazie ad uno strumento gratuito introdotto ormai da qualche tempo: l'Energimetro. Si tratta infatti di una funzionalità inclusa per tutti i clienti che stima, tramite algoritmi e facendoci alcune semplici domande iniziali, i consumi dei vari elettrodomestici facendo affidamento sui dati trasmessi dai moderni contatori bidirezionali e connessi.

Il vantaggio per l'utente è che non bisogna installare niente in casa per avere una panoramica dei consumi e capire quale elettrodomestico, magari perché vecchio, sta incidendo di più sui costi della bolletta.

Il passo successivo: la casa smart a 360 gradi

L'Energimetro non è certo un sistema preciso come quelli delle case smart, dotate di pinze amperometriche e di prese intelligenti che leggono in tempo reale i consumi, ma è un primo passo per farsi un'idea dei propri consumi e può essere il campanello d'allarme necessario per capire quando un vecchio dispositivo è diventato troppo energivoro.

E per gli utenti più smaliziati? Samsung ha lanciato da tempo la piattaforma SmartThings, e la gamma più recente degli elettrodomestici smart (frigoriferi, lavatrici, ma anche forni e via dicendo) è pensata per tracciare il consumo di energia e inviare notifiche all'utente.

Un altro esempio? Octopus Energy, fornitore di energia elettrica e gas, ha creato uno strumento che sfrutta le possibilità di connessione delle moderne auto elettriche per far risparmiare in bolletta. Basterà dare a Octopus l'accesso all'account della propria auto per far gestire al fornitore la ricarica in completa autonomia decisionale: noi sceglieremo solamente l'orario in cui vogliamo trovare l'auto elettrica al 100%, e Octopus attiverà e disattiverà la ricarica negli orari che riterrà più opportuni, offrendoci in cambio uno sconto su quell'energia.

Insomma, la corsa al risparmio energetico è solo all’inizio. Quello che un tempo era un tema da addetti ai lavori oggi entra in cucina, in salotto e persino nel modo in cui carichiamo l’auto. La connessione a Internet, sia degli elettrodomestici che dei veicoli, non è più un’opzione futuristica, ma la base per abilitare un sistema dove i consumi si adattano automaticamente grazie alle tariffe dinamiche che permetteranno di offrire uno sconto in bolletta grazie alla gestione intelligente dell’energia.

In questo scenario partnership come quella tra Axpo e Beko non sono semplici iniziative commerciali, ma i primi tasselli di un nuovo

ecosistema. Si inizia con gli elettrodomestici a consumo ridotto e di nuova generazione per gettare le basi per ridurre gli sprechi e incentivare comportamenti virtuosi, fidelizzando l'utente all'interno del proprio ecosistema.