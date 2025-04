Segway lancia Navimow X3: robot tagliaerba con IA e controllo di trazione

Ascolta ora 00:00 00:00

Il settore dei robot ha subito un'accelerazione importante negli ultimi anni. Per gli umanoidi, robot dalle fattezze umane, bisognerà aspettare ancora un po', ma i piccoli aiutanti domestici sono già diffusi anche in Italia, con robot aspirapolvere e lava-pavimenti ormai in grado di fare tutto da soli... anche raccogliere i calzini. L'evento di Segway, però, punta a farci conoscere un nuovo brand, Navimow.

Chi è Segway

L'azienda è nata nel 1999 negli USA e si è subito imposta per gli hoverboard autobilancianti, quei mezzi di trasporto individuale con un piccolo motore elettrico per il trasporto a breve distanza. Oggi il brand è di proprietà cinese, ha raggiunto una presenza capillare in tutto il mondo e si espande ulteriormente portando in Europa anche l'ultima novità di Navimow, marchio di Segway nato nel 2021 e pronto per il mercato italiano. Navimow X3 rappresenta la nuova serie di robot tagliaerba di Segway, con prezzi che promettono mettere i bastoni fra le ruote (o fra le lame) ai concorrenti.

Navimow X3 Series, per chi è pensato

Insomma, l'obiettivo è chiaro: conquistare i giardini di medie e grandi dimensioni, con un prodotto che taglia in autonomia l'erba, sfrutta un sistema di posizionamento evoluto per seguire con precisione i bordi del prato ed è adatto superfici che da 1.500 a 10.000 metri quadrati. Ci sono quattro modelli: X315 (1.500 mq), X330 (3.000 mq), X350 (5.000 mq) e X390 (10.000 mq): il numero indica l'area, da 1.500 a 10.000 metri quadri.

Per rasare l'erba ci sono sei lame e un disco, con un un'efficienza che, secondo il produttore, consente di completare un'area di 5.000 metri quadrati in 24 ore. Questo compito, ovviamente, viene eseguito alternando cicli di taglio a cicli di ricarica automatica: Navimow X3 è infatti in grado di coprire 1.200 metri quadrati con una singola carica ma, tornando alla base in autonomia, può riprendere il lavoro da dove lo aveva interrotto prima di esaurire la batteria.

Come funziona il posizionamento automatico: RTK e Intelligenza Artificiale

Quando si parla di robot tagliaerba, categoria un tempo destinata solo a pochi e oggi sdoganata grazie al progresso tecnologico che ne ha ridotto i costi, una delle tecnologie più importanti è quella relativa al posizionamento del robot nello spazio, solitamente ben più ampio e privo di riferimenti rispetto agli ambienti domestici.

A occuparsi di questo compito è il chip di STMicroelectronics con sistema RTK a tre frequenze "rubato" al mondo delle auto: il sistema è compatibile con due antenne, così da installare la seconda antenna RTK in un'area posteriore per estendere il segnale e garantire la copertura anche sul retro di una casa, ad esempio. Ma come funziona questo sistema? Acronimo di Real Time Kinematic, la tecnologia di navigazione dei robot tagliaerba sfrutta il posizionamento satellitare, il GPS come sulle auto, incluse quelle a guida autonoma.

L'introduzione di questo sistema nei Navimow X3, ha permesso di eliminare il filo perimetrale, quel "recinto" che i prodotti di un tempo dovevano avere per sapere quali erano i confini del prato. Qui, invece, un'antenna nel nostro giardino riceve il segnale satellitare GNSS (GPS, ma anche il GLONASS o Galileo) e lo trasmette localmente al robot tagliaerba che con una serie di "botta e risposta" comunica all'antenna la sua posizione in tempo reale. In pratica confronta la posizione passo passo con quella dell'antenna fissa, migliorando la precisione.

C'è però anche un sistema di computer vision che, inutile dirlo nel 2025, è aiutato dall'Intelligenza Artificiale: serve a evitare gli ostacoli grazie a 3 videocamera (300° di angolo di visuale) che lavorano sfruttando l'IA per riconoscere 200 tipi di ostacoli diversi tra quelli più comuni in giardino. Combinando gli occhi della videocamera con il posizionamento RTK, il robot ha tutti gli ingredienti per occuparsi del prato evitando sassi, alberi e restando nei confini (virtuali) del nostro giardino.

Oltre alle novità nella gestione della navigazione, su Navimow X3 arriva la nuova applicazione che diventa più intuitiva, la gestione di diverse zone del giardino per scegliere un'area particolare (come fanno i robot aspirapolvere quando li impostiamo su una sola stanza), la mappatura tramite AI e la funzione che protegge gli animali: l'IA li riconosce (13 diverse specie) e il robot si tiene sempre ad almeno un metro di distanza, continuando il suo lavoro in sicurezza.

Infine è stata integrata la Expansion Bay, una porta di espansione per aggiungere accessori. Il primo di questi sarà il Trimmer, un accessorio che si collega lateralmente e permette di eseguire in autonomia la rasatura dei bordi che altrimenti andrebbe fatta a mano.

I prezzi sono interessanti perché puntano ad abbattere notevolmente la soglia d'ingresso, con Navimow X315 che costa 2.499€ nella versione da 1.

quadrati e Navimow X390 che arriva a 4.999€ ed è adatto per prati fino a 10.000 mq.

