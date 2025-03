Socialità, nascono 64 Case di Quartiere

Ascolta ora 00:00 00:00

Invecchiamento, solitudine, casa e immigrazione. Sono le fragilità sociali al centro del Forum del Welfare in questi giorni al Base di via Bergognone. Domani il dibattito sarà incentrato sulle Case di Quartiere «spazi di prossimità a vocazione intergenerazionale che offrono servizi e opportunità vicini a dove abitano le persone» così le ha definite l'assessore Lamberto Bertolè. Ne sorgeranno più di 60 grazie all'accorpamento dei 29 Centri anziani ai 35 CAM gestiti dai municipi insieme con il Terzo settore.

Le Case di quartiere sono luoghi di incontro, punti di riferimento per i servizi e posti ove praticare ginnastica o karate quasi a costo zero. Sì perchè non sono limitati agli anziani ma, come già avviene nei CAM, sono aperti anche ad adulti e giovanissimi. Le attività proposte sono perlopiù gratuite, ma se ne possono aggiungere altre a pagamento (sempre low cost). Dalla ginnastica dolce ai corsi di pittura alle arti marziali.

All'interno delle Case di quartiere confluiranno anche gli spazi WeMi, sportelli di accesso ai servizi destinati alle famiglie, a prezzi calmierati. Quali servizi? Come inoltrare domande per richiedere aiuti economici o come trovare baby sitter o badanti.

Un'altra novità del Forum è il fondo solidale QuBì insieme alla Fondazione di Comunità e alla Fondazione Cariplo: «È un fondo solidale che sostiene le nostre reti territoriali attive nel contrasto della povertà minorile e delle loro famiglie» ha spiegato l'assessore Bertolé. Con una raccolta fondi presso Fondazione di Comunità Milano si possono sostenere i più piccoli a rischio marginalità ed esclusione in tutti e nove i Municipi di Milano. Qubì serve a intercettare il bisogno espresso alla rilevazione di situazioni di rischio non ancora in carico ai servizi sociali, a dare supporto materiale, con aiuti alimentari, spese sanitarie, attività extrascolastiche, anche di tipo sportivo, a organizzare offerte culturali come il doposcuola e il sostegno psicologico.

«In questi anni abbiamo stabilizzato queste reti, fatte da centinaia di associazioni del Terzo Settore, arriviamo fino a 400 e abbiamo messo risorse per confermare il lavoro - ha spiegato l'assessore - Da oggi è attivo il fondo in cui aziende e cittadini potranno dare un contributo. Fondazione Cariplo è il primo donatore e integrerà la donazione con ulteriori 500 mila euro per raddoppiare quanto versato dai cittadini e dalle aziende».