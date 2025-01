Addio alle politiche woke: anche McDonald's fa marcia indietro

Ascolta ora 00:00 00:00

La vittoria di Donald Trump ha accelerato il processo di ritorno al buonsenso. Almeno da un certo punto di vista. Nelle ultime settimane diverse grandi aziende statunitensi hanno deciso di abbandonare le folli politiche woke, spesso declinate in iniziative di lapalissiana discriminazione nei confronti dei bianchi. L’ultimo colosso ad archiviare le linee DEI (diversità, uguaglianza, inclusione) è McDonald’s, un dietrofront destinato a fare discutere.

Addio agli obiettivi legati a una rappresentanza diversificata nei ruoli di alto livello ed è prevista la modifica del nome del team per la diversità, che diventerà “Global Inclusion Team”. Come riporta il Telegraph, McDonald’s eliminerà anche l’obbligo per i fornitori di rispettare gli obiettivi woke della dottrina DEI e non parteciperà più a sondaggi esterni che misurano la diversità all’interno dell’azienda. “Negli ultimi mesi, un piccolo team ha lavorato per perfezionare il nostro linguaggio per dimostrare l’impegno di McDonald’s verso l’inclusione” recita una nota diramata dall’azienda, quasi a scusarsi per l'improvvisa sterzata.

Il gigante dei fast food ha deciso di ridimensionare i propri obiettivi in materia di diversità anche per motivi giuridici. Il riferimento è alla recente sentenza della Corte Suprema a stelle e strisce che abolisce la discriminazione positiva nelle ammissioni universitarie, una pratica che consentiva di tenere in considerazione la razza nel valutare le richieste di ammissione degli studenti così da garantire una maggiore inclusione. Le modifiche rappresentano infatti una risposta al “mutevole panorama giuridico” che “potrebbe avere un impatto sull’azienda”.

Come anticipato, McDonald’s non è la prima grande società a dire basta alle politiche woke.

Una scelta necessaria dato il clima negli States, tale da rendere palpabile il rischio di perdere milioni di dollari come già accaduto ad altre realtà, Bud Light in primis.