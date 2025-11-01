Anche il rugby diventa woke: "Man of the match" è offensivo

Non c’è pace per il buonsenso. Anche il rugby è finito nel mirino della religione woke e i risultati sono sconfortanti. La Nazionale inglese di palla ovale ha diffuso una guida linguistica inclusiva che sostiene che l’uso di termini come “man”/”men” (“uomo”/”uomini”) potrebbe essere percepito come poco inclusivo, poiché esistono più di due generi. Sì, avete letto bene. Ed ecco la prima castroneria: la formula “man of the match” – “l’uomo della partita” – non dovrebbe essere utilizzata perché potenzialmente offensiva. England Rugby consiglia di ricorrere a “player of the match”, un’alternativa neutra dal punto di vista del genere.

Pubblicata per la prima volta nel 2023, la guida inclusiva afferma che una serie di parole e frasi contenti i termini “man” o “men” utilizzate nel rugby potrebbero “escludere” qualcuno. Ma non solo: da tagliare anche i termini “chairman” (“presidente”), “ladies and gentlemen” (“signore e signori”) e “guys and girls” (“ragazzi e ragazzi”) in favore di “chair”, “everyone”, “team” o “folks”. La linea è limpida, cristallina: se giocatori e staff non si adeguano potrebbero verificarsi casi di “bullismo o discriminazione”. "Ad esempio, molte espressioni nello sport includono la parola 'uomo' o 'uomini', il che può dare un senso di esclusione" si legge nel bignamino woke.

Non manca ovviamente un riferimento ai pronomi. Sì, perché “he” e “she”, ossia “lui” e “lei”, potrebbero ferire: “Alcune persone potrebbero preferire che altri si riferiscano a loro con un linguaggio di genere neutro e usino pronomi come ‘they/their’ e ‘ze/zir’”. E ancora, riporta il Telegraph: "Quando ci si riferisce al genere, il linguaggio non dovrebbe assumere una visione binaria, quindi piuttosto che usare termini come ‘entrambi i sessi’, si dovrebbe fare riferimento a ‘tutti i sessi’". La guida getta nel calderone anche il controverso concetto di pregiudizio inconscio: "Il nostro cervello formula giudizi e valutazioni incredibilmente rapidi su persone e situazioni senza che ce ne rendiamo conto. I nostri pregiudizi sono influenzati dal nostro background, dall'ambiente culturale e dalle esperienze personali. Potremmo non essere nemmeno consapevoli di questi punti di vista e opinioni, né del loro pieno impatto e delle loro implicazioni. È importante cercare di riconoscere questi pregiudizi e contrastarli attivamente".

L'ex giornalista Toby Young, fondatore della Free Speech Union (FSU), ha affermato che le guide rappresentano un tentativo di "rendere il rugby politicamente corretto": "Capisco perché nominare una giocatrice di rugby ‘man of the match’ possa essere problematico, a meno che la giocatrice non sia una donna trans, ovviamente.