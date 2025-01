Via gli assorbenti dal bagno degli uomin. Meta archivia la follia woke

Ascolta ora 00:00 00:00

Meta fa sul serio. Dopo aver annunciato il taglio delle politiche DEI (diversità, uguaglianza, inclusione), la società di Mark Zuckerberg è passata ai fatti. Uno dei primi interventi, sicuramente il più simbolico, riguarda le toilette: via tamponi e assorbenti per il ciclo dai bagni degli uomini. Una bandierina che era stata piazzata dalla comunità Lgbt – per giustificare la necessità di tutelare i dipendenti non binari o in fase di transizione di genere – ma ostile al buonsenso (e alla biologia).

“Negli uffici di Meta nella Silicon Valley, in Texas e a New York, i facility manager hanno ricevuto l'ordine di rimuovere gli assorbenti dai bagni maschili, che l'azienda aveva fornito ai dipendenti non binari e transgender che usano il bagno maschile e che potrebbero aver avuto bisogno di assorbenti igienici, hanno affermato due dipendenti" quanto riportato dal New York Times. Certo, non mancheranno le polemiche. Per quanto riguarda lo stop agli assorbenti nei bagni maschili, alcuni dipendenti della comunità arcobaleno avrebbero espresso il loro malcontento alle risorse umane. Almeno un lavoratore di Meta avrebbe invece annunciato le dimissioni.

Il cambio di rotta di Meta non si ferma al fact-checking, dunque. Oltre ad aver rivisto la strategia censoria, l’azienda che gestisce Facebook, Instagram e WhatsApp ha voluto tagliare i ponti con la religione woke: non ci saranno più corsie preferenziali per le minoranze, così come non verranno più accettate le assurde proposte solo per compiacere questa o quella comunità. La nuova linea è chiara, limpida: conta solo il merito. Questo quanto confermato dal Chief Global Affairs Officer Joel Kaplan a Fox News Digital: “Le persone verranno valutate come individui, non prenderemo mai decisioni basate su caratteristiche come la razza o il genere”. Una buona notizia, considerando che parliamo di una realtà con quasi 70.000 dipendenti e dal valore di 1.

554 miliardi di dollari, ma in realtà si tratta di un ritorno alle origini: prima di diventare un fan della censura tanto cara alla sinistra, il colosso di Zuckerberg era un esempio. La vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali gli ha consentito di ritrovare la retta via...