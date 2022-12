Cibo, tormentoni e challenge: ecco i video più visti su YouTube nel 2022

YouTube è sempre più un fenomeno. Conta 2,6 miliardi di utenti attivi e si sta imponendo sempre più come motore di ricerca, come a dire che la migliore alternativa a Google è un altro prodotto targato Google.

Con l’avvicinarsi del nuovo anno, Big G rende note le parole chiave più cercate sul web e stila l’elenco dei video più cliccati. Tra quelli più visti nel 2022 ci sono tante novità ma anche qualche amarcord.

I video più visti su YouTube nel 2022

Anche in Italia imperano gli Short, ossia i video brevi su cui Google punta molto, quello di Jack Nobile, content creator che ha rispolverato un vecchio rompicapo rendendolo però il più facile al mondo è il più visto. Corto, efficace e utile. Questi sono gli aggettivi su cui chi vuole conquistare un pubblico dovrebbe concentrarsi.

Quando volevi portare i giocattoli a scuola, altro video breve che ha spopolato sia YouTube sia su TikTok, un richiamo ironico all’infanzia di chi non è più di primissimo pelo.

Un bambino di 8 anni fenomeno delle arti marziali. Atletico, sciolto e giovanissimo, rompe tavole di legno con una nonchalance persino irreale, … perché “’ste cose manco nei film le vedete, regà!”

A seguire, tra gli Short più visti, le avventure di Celine & Michiel, MissMamma Sorriso che spiega come divertirsi in casa. C’è spazio anche per Sespo che lascia decidere a una bottiglia (bottle flip) quali attività dovrà svolgere.

C’è poi chi si lancia da altezze mozzafiato e chi ne fa ironia. Per gli amanti dei pomodori col riso, qui c’è la ricetta di Cucina con Ruben che svela ogni segreto in 58 secondi.

I video più popolari

Al primo posto Bello Bello, di Federico Martelli, uno dei personaggi lanciati da Italia’s Got Talent, un brano ironico che esorcizza e rende divertente togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Un giovane soldato russo si arrende e viene foraggiato da donne ucraine. Un momento intenso che non è passo inosservato né in Italia né altrove nel mondo.

Muschio selvaggio e doppiaggio. Quale impatto avrebbero Fedez, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci se fossero doppiati? La risposta è in questo video.

L’ironia - per quanto spiccia – resta sempre al centro del tempo passato su YouTube. Un cartone animato Pera Toons con barzellette, battute e freddure.

Costruire una taverna con giardino e piscina in due? Si può fare, ecco come. Mentre Michele Molteni spiega come costruire un bunker sotterraneo in tempi strettissimi.

Romanticherie anni dopo: come è incontrare una ex dopo otto anni? Chi vuole saperlo può dare un'occhiata qui.

I video musicali più visti in Italia

Tira sempre aria sanremese. Mahmood e Blanco, con Brividi, sono rimasti a lungo nelle preferenze musicali degli italiani. In attesa del prossimo festival che – come spesso accade – ci regalerà un altro tormentone.

Onnipresente Fedez, questa volta insieme a Tananai e Mara Sattei, nel pezzo estivo La dolce vita. Un video girato sulla spiaggia di Miramare a Rimini che, in precedenza, ha ispirato molti altri autori italiani.

Sempre estate, sempre voglia di mare, anche se al Caramello. Il pezzo di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo. Esiste anche una versione spagnola del medesimo brano, intitolata Caramelo, che ha riscosso buona fortuna anche in terra iberica.

La Rappresentante di Lista, con Ciao ciao, ha creato una hit irriverente ma densa, presentata dal duo a Sanremo e ormai diventata un riferimento del pop italiano.

Volano le Farfalle di Sangiovanni, e vola anche il video del giovane vicentino, al secolo Giovanni Pietro Damian, nato nel 2003 e che, a Sanremo 2022, ha saputo tenere il palco come il più rodato dei professionisti.