Ucraina, Elisabetta II, elezioni: quali sono le parole più cercate del 2022

Come ogni anno, Google Trends ha stilato la classifica delle parole più ricercate dagli utenti che utilizzano la famosa pagina per le loro ricerche online. L'anno scorso trovavamo Serie A al primo posto, Europei e Classroom. Seguite da Raffaella Carrà, Champions League, Roland Garros, Christian Eriksen, Wimbledon, per poi terminare con Green pass e Matteo Berrettini. Negli ultimi 12 mesi le cose sono un po’ cambiate, così come le notizie che interessano i navigatori. Intanto c’è da dire che quest’anno è stato evidenziato un picco di ricerche rispetto al precedente.

La parola più cercata

Il Covid, ovviamente al primo posto nel 2020, è stato rimpiazzato dalla guerra in Ucraina iniziata lo scorso febbraio. E proprio il Paese in conflitto con la Russia risulta essere la parola che occupa il primo posto della classifica. Al secondo troviamo invece la regina Elisabetta, che è deceduta l’8 settembre, a 96 anni e con 70 anni di regno sulle spalle, mentre all’ultimo posto del podio c’è l’accoppiata Russia Ucraina. Insomma, dando un’occhiata ai primi tre posti si capisce che gli italiani sono stati principalmente interessati, e preoccupati, dalla guerra in corso. Basti pensare che lo scorso anno a guidare la classifica era invece la parola vaccini.

Addii importanti e personaggi

Al settimo posto troviamo un addio importante nel mondo della divulgazione scientifica e della cultura, quello a Piero Angela, scomparso il 13 agosto. Nella top 5 degli addii che hanno creato più ricerche su Google Trends ci sono anche quelli a Mino Raiola, David Sassoli e Monica Vitti. Nella top 10 rientrano tanti altri personaggi, compresa la celebre cantante Olivia Newton John, protagonista con John Travolta di Grease, recentemente scomparsa.

Non mancano neppure i nomi di 5 personaggi: il primo è il presidente russo, Vladimir Putin, che quest’anno ha compiuto 70 anni. Subito dopo ci sono i fenomeni sanremesi Drusilla e Blanco, con la prima, personaggio creato da Gianluca Gori, che ha affiancato Amadeus alla manifestazione canora e con il secondo che ne è stato il vincitore insieme a Mahmood con il brano Brividi. Questi ultimi li ritroviamo anche all'ottavo e decimo posto fra le parole dell'anno.

Tornando alla classifica principale, il quarto posto è occupato dagli Australian Open che denota l'importanza del tennis: tra i personaggi più cliccati ci sono infatti Sinner, Djokovic e il nostro Berrettini. La quinta parola dell'anno è 'elezioni politiche', quelle dello scorso 25 settembre, che sono state vinte dalla destra guidata dall’attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Sempre la guerra al primo posto

Nella graduatoria dei “Cosa significa?”, troviamo al primo posto un quesito sul senso della lettera Z sui carri armati russi. Nella classifica dei “perché?” vediamo ancora al primo posto la guerra: Perché la Russia vuole invadere l’Ucraina? Il secondo posto è invece tutto milanista con il tormentone cantato all’allenatore: 'Pioli is on fire'.