Il convegno contro il pensiero unico approda a Milano

Dopo i grandi successi degli appuntamenti di Roma, Brescia e Catanzaro che hanno visto il coinvolgimento di migliaia di persone, la battaglia contro il pensiero unico prosegue senza sosta e approda il 22 marzo 2025 a Milano con “La fine di un incubo? La follia gender, woke e green alla prova della realtà”.

Di cosa si tratta

Il network di “Se questo è l’uomo” – animato da Pro Vita & Famiglia, la rivista ‘Fuoco’, (Cinabro Edizioni) e tantissimi singoli provenienti dal mondo dell’attivismo, della società civile e della cultura – ha in questi anni promosso incontri su tematiche cruciali: dal pericolo di un futuro dominato dall’intelligenza artificiale, al controllo dell’informazione, fino alle inquietanti derive della creazione in provetta dell’uomo e della maternità surrogata.

Tutto per provare a delineare una risposta, concreta e alternativa, alla deriva antropologica a cui stiamo assistendo e riassunta proprio nella domanda-manifesto “Se questo è l’uomo”.

L'appuntamento milanese

In occasione dell’appuntamento milanese del prossimo 22 marzo, ci si porrà una domanda altrettanto importante: è possibile liberarsi dall’incubo del pensiero unico e dagli inganni della modernità? Per anni si è creduto che a questo non ci fosse alternativa. Sono stati imposti dogmi, censurato il dissenso, trasformato il confronto in una battaglia ideologica tra buoni e cattivi. Ma qualcosa sta cambiando: il pensiero “Woke” è sul viale del tramonto?

L’ecofollia green mostra le sue contraddizioni, e i governi iniziano a fare marcia indietro. I dogmi gender e “Woke” vacillano di fronte alla realtà, mentre il buonsenso torna a farsi sentire sempre più forte. A queste domande si cercherà di dare una risposta insieme agli ospiti che parteciperanno al convegno all'Auditorium Angelicum, Piazza Sant'Angelo 2 a Milano.

Il programma del convegno

15.30 Invetire la rotta è possibile: per non morire di Woke. Interverranno Enrica Perucchietti, Marcello Foa, Jacopo Coghe. Il momento sarà moderato da Miriam Gualandi.

16.

30 transizione insostenibile: come Gender e Green stanno distruggendo la società. Interverranno Marcelo Poblete, Fabio Dragoni, Martina Pastorelli. Il momento sarà moderato da Matteo Carnieletto.

18.00 È suonata la sveglia. Dialogheranno Paolo Del Debbio e Boni Castellane.