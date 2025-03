No a uomini bianchi, sì a donne e minoranze: così il woke ha lasciato il Regno Unito senza piloti

Ascolta ora 00:00 00:00

Iniziative woke, follie politicamente corrette, inclusività esasperata. La Royal Air Force britannica – meglio conosciuta con l’acronimo RAF – negli ultimi anni è stata al centro di diverse politiche per la sua linea. In particolare, le discussioni hanno chiamato in causa la decisione di respingere le candidature di uomini bianchi come piloti per aumentare le quote di donne, neri e persone appartenenti alle minoranze etniche. E ora è arrivato il momento del conto.

In una fase storica molto delicata come quella attuale, con la Gran Bretagna guidata da Keir Starmer decisa a riarmarsi, la RAF deve fare i conti con la carenza di piloti esperti. In altri termini, il programma di assunzione basato sulle politiche woke-DEI si è ritorto contro i vertici dell’aeronautica. Come riporta il Daily Mail, un documento ufficiale firmato Royal Air Force pone l’accento sulla necessità di “un numero maggiore di piloti in addestramento”. Un flop senza precedenti. E la RAF è pronta ad adottare le contromisure: i candidati bianchi respinti sono stati invitati a ricandidarsi. L’appello è rivolto inoltre a candidati più anziani – il limite è fissato a 24 anni – che hanno esperienza in “ruoli correlati al volo”.

"La disponibilità di piloti da combattimento della RAF è stata colpita da una tempesta perfetta: tra cui la manipolazione woke delle pratiche di reclutamento, la ripresa delle compagnie aeree civili dopo il Covid e problemi tecnici con gli aerei da addestramento, in particolare l'affidabilità del motore dell'Hawk T2” le parole del ministro ombra delle Forze armate Mark Francois. Il politico ha acceso i riflettori sulla necessità di aumentare il numero di piloti addestrati, fondamentali per garantire l’eventuale accordo di pace in Ucraina.

I piani woke della RAF avevano fatto storcere il naso a molti. Sotto la guida del capo maresciallo dell'aeronautica Sir Mike Wigston, l'aeronautica si è impegnata ad avere il 40 percento di donne e il 20 percento di personale proveniente da minoranze etniche entro il 2030. Inoltre, un’inchiesta giornalistica aveva reso pubbliche delle e-mail in cui veniva chiesto ai capi dell’aeronautica di smettere di scegliere “inutili piloti bianchi maschi” per privilegiare le minoranze.

Contattato dal Daily Mail, un portavoce della RAF ha affermato di “avere piloti ed equipaggi sufficienti per condurre tutte le operazioni correnti”, negando la riapertura delle candidature per motivi di urgenza: "Il passato problema di discriminazione nel reclutamento della RAF non ha alcuna attinenza con l'addestramento o il reclutamento dei piloti”.