"Ecco come lasciano le case vacanze". Il video choc dell'imprenditrice

Non sono tutte rose e fiori per i proprietari e i gestori di b&b, case vacanze e appartamenti che ospitano numerosi ospiti nel corso dell'anno. Al giorno d'oggi, purtroppo, la maleducazione e l'inciviltà regnano sovrane come ha denunciato con un video diventato virale su Tik Tok la giovane imprenditrice 28enne Marta Cantoni, originaria di Biella, che ha una decina di appartamenti in gestione e se la vede davvero brutta quando i turisti perché trova tutto a soqquadro.

Le condizioni delle case

" E voi? Quando fate il check-out lasciate così l’appartamento prenotato?", chiede ironicamente ai suoi follower all'inizio del filmato che ha già ottenuto oltre 780mila visualizzazioni. Nel video si vedono chiaramente cucina e salone totalmente sporchi e sottosopra, luci accese, finestre aperte e termosifoni accesi pur essendo in piena estate. La giovane spiega che in questo caso gli ospiti erano soltanto due e sono rimasti per due notti. " Se si fossero fermati di più, chi lo sa come avrei trovato la casa... ". La sporcizia è ovunque, Marta ha provato a contattarli ma per tutta risposta è stata bloccata ovunque e gli ex inquilini introvabili. " La cosa più devastante è la vasca idromassaggio ", facendo vedere nel filmato in quali condizioni era ridotta.

"C'è stato di peggio"

Dopo lo sfogo social con la denuncia filmata, è stata intervistata anche dal Corriere della Sera dove ha raccontato di aver vissuto situazioni ben peggiori di quella appena mostrata. " Una volta mi arriva una coppia sulla quarantina. Uno dei due si definiva artista. Avevano un cane. Avrebbero dovuto pagare un supplemento ma non mi avevano detto nulla dell'animale. Lasciano la casa ed entro per le pulizie. Trovo la pipì sui mobili, sulle tende, per terra. Hanno pulito alcuni escrementi con i miei asciugamani. Hanno fumato nei locali. Quando ho fatto notare loro che così non si fa, l’artista mi ha risposto: "Ma di cosa si lamenta? Tanto avrebbe dovuto fare lo stesso pulizie, o no?", è il racconto incredibile che fa al quotidiano.

Di recente, poi, ha scoperto che una prenotazione effettuata per una coppia è stata sfruttata da otto persone con gente che dormiva per terra e la jacuzzi mostrata in video riempita fino all'orlo con la camera in parte allagata. " Questo è un fatto ricorrente: prenota una sola persona e poi si presentano in quattro o cinque. Ed è grave: se non registro gli ospiti c'è la penale", spiega Marta.

L'obiettivo della denuncia

La 28enne di Biella ha scelto di pubblicare tutto sui social per mettere in luce una piaga che potrebbe colpire anche altri gestori di Airbnb e avere un parere da loro: sono stati in molti a scriverle esprimendo la massima solidarietà e raccontando le loro vicende personali. I suoi guadagani non sono certo bassi ma poi ecco che bisogna versare la tassazione allo stato e Booking che sugli atti di vandalismo non riesce a intervenire. " Booking dovrebbe tutelarci. Ma funziona così. Se l’ospite fuma in casa oppure ci sono pulizie extra, Booking ci dice che può intervenire solo nel caso di rottura di qualcosa. Ma per la presenza di animali non dichiarati, per il fumo, le spese extra o per il furto di asciugamani non si può fare nulla" .

C'è anche chi si mette a rubare: asciugamani, coltelli e candele gli oggetti che spariscono più frequentemente e che Marta deve ricomprare spesso e volentieri.

si sentono più in diritto di fare quello che vogliono. Gli stranieri, al contrario, sono accomodanti, gentili e corretti. Come gli americani e i nordeuropei"

La cosa negativa è che l'identikit dei clienti piùriguarda giovaniche "