La modella dell'anno è trans: premiata Alex Consani. Ha cambiato sesso a 12 anni

Instagram

Ascolta ora 00:00 00:00

I concorsi di bellezza femminili sono diventati iper-inclusivi, è noto. In alcuni Paesi la vittoria è stata assegnata a transgender, basti pensare all’Olanda o al Portogallo. Anche i British Fashion Awards si sono adeguati ed ecco il verdetto storico: la trans Alex Consani è stata eletta modella dell’anno.

Una star dei social e delle passerelle, nonostante i soli 21 anni. Terminata la transizione, Alex Consani ha iniziato la carriera da modella a 12 anni, quando ha iniziato a lavorare per l'agenzia di modelli transgender Slay Model Management e poi per IMG Models (la stessa di Claudia Schiffer, Hailey Bieber, Bella Hadid e Gigi Hadid), collaborando nel tempo con marchi come Chanel, Stella McCartney e Victoria's Secret. Nota per capelli e sopracciglia decolorati, Alex Consani si è fatta conoscere in tutto il mondo grazie a TikTok, dove conta più di 4 milioni di seguaci.

Il verdetto dei Fashion Awards ha fatto storcere il naso a molti ed è comprensibile, perché il riconoscimento ad Alex Consani sembra dovuto più a motivazioni politiche che ai veri fattori del concorso. Tipico dell’epoca woke, l’inclusività esasperata quanto controproducente. Nel discorso di ringraziamento, la modella trans ha rimarcato quanto la sua vittoria sia un grande passo avanti: “Ora più che mai è importante parlare di come sostenersi e incoraggiarsi a vicenda all'interno di questo settore, soprattutto di coloro che sono stati fatti sentire insignificanti. Perché il cambiamento è più che possibile: è necessario” .

Ma non solo. Premiata dall’icona di body positività Ashley Graham e dall’interprete trans Nava Mau, Alex Consani ha dedicato un pensiero ai “bambini trans”: “Devo tutto alle donne trans nere che sono arrivate nella moda prima di me e anche a i miei genitori. Quando a 12 anni ho espresso loro il mio desiderio di provare a costruirmi una carriera in quest'industria, mi hanno sostenuta senza esitazione.

Ed è qualcosa che tutti i genitori di bambini trans dovrebbero fare, per aiutarli a sentirsi accolti e accettati anche quando non lo sono per la maggior parte della gente”. Si dovrebbero aprire ulteriori riflessioni sulla disforia di genere, ma non è questo il momento.