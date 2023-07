Grande successo per la Charity-dinner favore dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova

Grande successo per la charity-dinner a favore dell’ospedale Gaslini di Genova che si è svolta ieri sera al Diana Grand Hotel di Alassio, dove 4 top chef della trasmissione di Raiuno "È sempre Mezzogiorno!" condotta da Antonella Clerici (Ivano Ricchebono, Fulvio Marino, Gian Piero Fava, Sergio Barzetti) si sono messi ai fornelli per preparare una cena degna di nota con fine benefico. Alla serata hanno presenziato diverse autorità locali e volti noti del mondo della tv, del cinema e del giornalismo (Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Paola Comin, Antonella Martinelli, Emanuela Folliero, Christian Floris, Alfio Bottaro, Andrea Amadei).

Il ricavato della cena e quello proveniente dall’ asta dell’opera dipinta in serata dall’artista Rudy Mas con l’innovativa tecnica della Beat Art (l’opera è stata aggiudicata per mille euro a un cliente presente alla cena) è stato devoluto all’ospedale Gaslini- il grande istituto pediatrico europeo a forte vocazione scientifica che assicura all'infanzia la migliore assistenza possibile, sostenuta dalla ricerca più innovativa.

"Nel mio piccolo faccio tante cose per la Comunità di Sant’Egidio, questa volta con i miei amici chef abbiamo voluto invece dare il nostro contributo all’ospedale Gaslini di Genova. Credo sia una realtà importante per la città di Genova e per l’Italia; è stata una bella serata, ci siamo impegnati a preparare tanti piatti per un evento che non deve finire qui, ma che deve avere un seguito e che deve essere allargato ai nostri colleghi e amici della trasmissione e non solo. Il mio impegno per il sociale è costante: la possibilità di fare del bene grazie al mio lavoro è una delle cose che apprezzo maggiormente. Inoltre, aver costruito una rete di colleghi sul territorio nazionale mi permette di ospitare eventi che generano un impatto notevole e che hanno un’importante cassa di risonanza".

"Ho subito pensato all’Ospedale Gaslini come beneficiario per la causa - prosegue Ricchebono - il legame con il territorio è fondamentale sia nella mia cucina che nella vita di tutti i giorni. Poter contribuire al benessere della mia comunità anche solo in minima parte è fondamentale e mi rende orgoglioso delle collaborazioni strette negli ultimi anni", afferma Ivano Ricchebono, chef stellato del ristorante "The Cook" di Genova promotore e ideatore dell’evento benefico a favore dei bambini del Gaslini di Genova.