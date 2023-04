Influbility, via al progetto e alla raccolta fondi per vincere la sfida della disabilità

Influbility è pronta a prendere il via e ora cerca la cooperazione di tutti. Di giovani ragazzi con disabilità desiderosi di diventare influencer per sensibilizzare sui temi del superamento delle barriere architettoniche. Di strutture ricettive e alberghi che vogliano presentare l'ospitalità dei propri spazi e la risposta all'annoso problema delle disabilità e dell'inclusione. E di sostenitori, tra il pubblico di interessati al tema dell'inclusione sociale, tra i lettori de IlGiornale.it, per la raccolta fondi lanciata per far decollare il progetto.

L'associazione "Thomas and Friends" fondata dal 34enne milanese Thomas Pascucci è entrata con il progetto Influbility nella fase operativa e adesso punta a espandersi ulteriormente. Influbility presenterà un portale dove gli influencer speciali dell'associazione presentano strutture ricettive sportive di svago di ristorazione con schede e video, mettendo in primo piano i servizi per la disabilità contro le barriere architettoniche. L'associazione cerca chi è disposto a collaborare con Thomas per realizzare il suo sogno. "Vedere la sfida di ogni disabilità vinta, tutte le persone con disabilità pienamente incluse e la società più attenta ai bisogni delle persone in difficoltà", dice Pascucci a IlGiornale.it.

Thomas and Friends mira a raccogliere donazioni e a ricevere la candidatura dei futuri influencer per potersi poi occupare di formarli al meglio. La raccolta fondi lanciata dal progetto Influbility sul sito ufficiale dell'associazione servirà a organizzare la campagna di formazione, i viaggi degli influencer, la gestione dell'associazione, il mantenimento del portale. Tramite Influbility si potranno conoscere le strutture maggiormente attrezzate per ospitare persone con disabilità, si potrà accedere in futuro a strumenti di prenotazione per viaggi e vacanze inclusive, si potranno conoscere i migliori esempi italiani di accoglienza e abbattimento delle barriere. Sull'inclusività dei disabili i membri dell'associazione Thomas and Friends vogliono fare sì che l'Italia prenda consapevolezza e diventi all'altezza dei grandi Paesi del mondo. Le barriere architettoniche e quelle sociali da abbattere: l'obiettivo dell'associazione va in due direzioni parallele e convergenti

Sul sito di "Thomas and Friends" sono disponibili tutte le indicazioni per contribuire al progetto Influbility. Sarà possibile partecipare alla raccolta fondi di donazione effettuando un bonifico a:

Ass. Thomas & Friends APS

Via Lulli, 32 20124 Milano

CF. 97922140153

IBAN IT31F0503401691000000003359

La donazione sarà pienamente deducibile dalle tasse per coloro che vi parteciperanno e contribuirà a sostenere il lavoro di tutto lo Staff di Thomas & Friends nella sfida per vincere la partita dell'inclusione di chi vuole, legittimamente, vedere tutti i propri diritti accessibili.