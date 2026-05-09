Kate Middleton scrive a una giovane mamma di Verona malata di tumore: “La tua forza è fonte di ispirazione”

Una lettera piena di incoraggiamento, arrivata direttamente dalla principessa Kate Middleton, ha commosso una giovane mamma veneta che sta combattendo contro un tumore. Protagonista della storia è Claudia Zanir, 33 anni, residente a Zimella, nel Veronese, che da tempo scrive alla principessa del Galles e che, dopo la scoperta della malattia, ha deciso di raccontarle il proprio dolore e le proprie paure. La risposta di Kate Middleton non si è fatta attendere e oggi la vicenda sta facendo il giro del web dopo essere stata raccontata dal quotidiano “L’Arena”.

La lettera di Kate Middleton a Claudia Zanir

“Ti auguro il meglio rispetto alle cure che hai intrapreso: la tua positività e resilienza, nonostante le circostanze così difficili, sono davvero fonte di ispirazione”. Sono queste le parole che la principessa del Galles ha scritto a Claudia Zanir in una delle lettere ricevute dalla giovane mamma veneta. La 33enne aveva deciso di contattare Kate Middleton lo scorso agosto, poco dopo aver scoperto di avere un tumore. In realtà Claudia scrive alla principessa da anni e, come ha raccontato lei stessa, ma aveva sempre ricevuto le tradizionali cartoline istituzionali di ringraziamento da parte della Casa reale britannica. Questa volta, però, la situazione era diversa. La donna aveva bisogno di condividere la propria angoscia con qualcuno che stava vivendo una battaglia simile.

“Ci era passata prima di me”

Intervistata dal quotidiano locale, Claudia ha spiegato il motivo che l’ha spinta a scrivere ancora una volta alla futura regina. “Venero in maniera letterale la Principessa del Galles, le scrivo da tre anni e normalmente ricevo le cartoline istituzionali di ringraziamento. Quando, ad agosto, ho scoperto di avere un tumore, ho pensato di farlo di nuovo, ci era passata prima di me, anche lei da mamma”. Nelle lettere inviate a Kate Middleton, Claudia ha raccontato tutto ciò che stava vivendo, le paure legate all’intervento chirurgico, le cure, ma soprattutto l’angoscia per la sua bambina. “Le ho raccontato quello che stavo vivendo, confidato le mie preoccupazioni per l’intervento e per Teresa, la mia bimba di un anno e mezzo”, ha spiegato la 33enne. Le parole della principessa hanno avuto per lei un valore enorme, soprattutto perché arrivate da una donna che negli ultimi anni è diventata simbolo di resilienza per moltissimi pazienti oncologici.

La battaglia di Kate Middleton contro il cancro

Nel marzo 2024 Catherine, Kate aveva annunciato pubblicamente di essere malata di cancro attraverso un videomessaggio che fece il giro del mondo. La principessa spiegò di essersi sottoposta a un importante intervento chirurgico addominale e che gli esami successivi avevano evidenziato la presenza di un tumore. Kate raccontò quindi di aver iniziato una chemioterapia preventiva e di voler affrontare la malattia proteggendo il più possibile la sua famiglia e i figli George, Charlotte e Louis. Per mesi la moglie del principe William si è allontanata dagli impegni ufficiali, affrontando le cure lontano dai riflettori. Nel gennaio 2025 annunciò poi che la malattia era in remissione, tornando gradualmente alla vita pubblica.

Il sostegno della principessa ai malati oncologici

Non è la prima volta che Kate Middleton mostra vicinanza concreta ai malati di cancro. Dopo aver affrontato personalmente la malattia, la principessa ha più volte incontrato pazienti e personale sanitario, diventando un punto di riferimento per tante persone che stanno vivendo la stessa esperienza. Uno dei momenti più toccanti è stato la visita al Royal Marsden Hospital di Londra, la struttura dove era stata curata. In quell’occasione Kate si fermò a parlare con diversi pazienti sottoposti a chemioterapia, ascoltando le loro storie e ringraziando medici e infermieri per il sostegno ricevuto durante il suo percorso. Da allora, migliaia di persone hanno iniziato a scriverle lettere e messaggi, raccontandole le proprie battaglie contro il tumore. La storia di Claudia Zanir è soltanto una delle tante testimonianze del forte legame emotivo nato tra la principessa e i pazienti oncologici.

L’appello di Claudia: “Vorrei incontrarla in Italia”

Ora Claudia spera di poter vedere dal vivo la principessa del Galles durante la sua imminente visita nel nostro Paese. Kate Middleton sarà infatti in Italia mercoledì e giovedì prossimi per un viaggio ufficiale a Reggio Emilia, il primo all’estero dopo la malattia. La principessa visiterà il Centro per la prima infanzia della Royal Foundation, approfondendo il celebre “Reggio Emilia Approach”, il modello educativo conosciuto in tutto il mondo. La giovane mamma veneta sogna almeno un saluto, anche da lontano. “Se è previsto un momento pubblico io ci sarò.

A me basta stare alla transenna, anche lontano, ma vederla”, ha detto Claudia. Parole cariche di emozione, che raccontano quanto il percorso affrontato da Kate Middleton abbiatante persone costrette ogni giorno a convivere con la malattia.