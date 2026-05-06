Kate Middleton in Italia: il primo viaggio all'estero dopo la malattia

La principessa del Galles torna sulla scena internazionale e lo fa scegliendo l’Italia. Il 13 e il 14 maggio Kate Middleton sarà infatti a Reggio Emilia per una visita ufficiale legata ai temi della prima infanzia e dell’educazione dei bambini, un argomento che da anni rappresenta uno dei pilastri del suo impegno pubblico. Per il Regno Unito e per la famiglia reale britannica si tratta di molto più di un semplice viaggio istituzionale, secondo i media britannici, dalla BBC ai principali quotidiani del Paese, questa missione rappresenta "un’altra tappa verso il pieno ritorno ai doveri reali" della futura regina dopo il difficile periodo segnato dalla malattia. L’annuncio ufficiale è arrivato da Kensington Palace allo scoccare della mezzanotte del 6 maggio, suscitando immediatamente grande attenzione sia nel Regno Unito sia in Italia. La visita avrà un carattere informale dal punto di vista cerimoniale, ma il suo significato simbolico appare enorme, sarà infatti il primo viaggio pubblico all’estero affrontato da Kate dopo la battaglia contro il cancro resa pubblica nel 2024.

Il primo viaggio all’estero dopo la malattia

Negli ultimi due anni la vita della principessa del Galles è stata profondamente segnata dalle vicende personali e sanitarie. Nel marzo del 2024 Kate aveva annunciato di essere malata di cancro e di essersi sottoposta a un pesante ciclo di chemioterapia preventiva. Una notizia che aveva sconvolto l’opinione pubblica britannica e internazionale, trasformando il suo lungo periodo di assenza dagli impegni ufficiali in uno dei temi più seguiti dai media di tutto il mondo. Nel gennaio del 2025 la principessa aveva poi comunicato che il tumore era in remissione, parlando di un percorso difficile ma affrontato con determinazione insieme alla sua famiglia. Da allora il ritorno agli impegni pubblici è avvenuto con estrema gradualità, dosando attentamente apparizioni e attività istituzionali. Per questo motivo la visita italiana assume oggi un valore altamente simbolico. I commentatori britannici parlano apertamente di "ritorno sulla scena internazionale", sottolineando come il viaggio a Reggio Emilia rappresenti il segnale più evidente della ritrovata stabilità della principessa. L’ultimo viaggio ufficiale all’estero di Kate Middleton risaliva infatti al dicembre del 2022, quando accompagnò il principe William a Boston, negli Stati Uniti, pochi mesi dopo la morte della regina Elisabetta II.

Kate in Italia senza William

Uno degli aspetti che più ha attirato l’attenzione dei media britannici riguarda il fatto che Kate affronterà questa visita da sola, senza il principe William. Si tratta di un evento piuttosto raro nella storia recente della coppia reale, da sempre molto unita anche negli impegni istituzionali. In passato la principessa aveva effettuato visite ufficiali senza il marito soltanto in poche occasioni, tra cui viaggi in Danimarca, Olanda, Lussemburgo e Francia. Questa missione italiana assume quindi anche il significato di un ritorno personale e autonomo alla vita pubblica internazionale. William e Kate avrebbero dovuto visitare l’Italia già nel 2024, ma il viaggio era stato cancellato proprio a causa delle condizioni di salute della principessa. Oggi quella missione rinviata sembra trasformarsi simbolicamente in un nuovo inizio.

Perché Kate ha scelto Reggio Emilia

La scelta di Reggio Emilia non è casuale. La città emiliana è infatti famosa nel mondo per il cosiddetto "Reggio Emilia Approach", un metodo educativo considerato tra i più innovativi e prestigiosi a livello internazionale. L’approccio pedagogico, ideato dal pedagogista emiliano Loris Malaguzzi, si basa sull’idea che i bambini possiedano straordinarie capacità espressive e creative che devono essere sviluppate attraverso relazioni positive, ambienti stimolanti e una forte partecipazione della comunità. Secondo Kensington Palace, proprio questo modello rappresenta uno dei più importanti esempi internazionali nel campo della prima infanzia, perfettamente in linea con il lavoro portato avanti dalla principessa attraverso il Royal Foundation Centre for Early Childhood. Nel comunicato ufficiale diffuso dalla casa reale britannica si legge che "la visita della principessa a Reggio Emilia costituisce un punto di partenza significativo". Kensington Palace sottolinea infatti che l’approccio emiliano "pone le relazioni, l’ambiente e la comunità al centro dello sviluppo del bambino ed è ampiamente rispettato per la creazione di ambienti di apprendimento stimolanti, creativi e reattivi".

Il progetto sulla prima infanzia

Dal 2021 Kate Middleton porta avanti uno dei progetti più importanti della sua attività pubblica: il Centre for Early Childhood della Royal Foundation, un’organizzazione dedicata allo studio e alla promozione dello sviluppo infantile nei primi anni di vita. La principessa ha più volte spiegato di considerare la prima infanzia fondamentale per il futuro della società. Secondo Kate, molti dei principali problemi sociali e psicologici dell’età adulta affondano le proprie radici proprio nei primi cinque anni di vita. In occasione del lancio del progetto, la principessa aveva dichiarato che "i primi cinque anni di vita gettano basi importanti per il nostro io futuro" e contribuiscono a formare "gli adulti e i genitori che diventeremo". Negli anni successivi Kate ha approfondito il tema anche attraverso studi, incontri con esperti e campagne pubbliche. Recentemente, presentando una nuova guida dedicata agli operatori dell’infanzia, la principessa ha ricordato che "entro i 5 anni, il nostro cervello ha già raggiunto il 90% delle sue dimensioni adulte, un periodo durante il quale si formano oltre un milione di nuove connessioni al secondo". Secondo la futura regina, questo rende la prima infanzia "un periodo critico per lo sviluppo delle competenze sociali ed emotive che diventano il fondamento del benessere e delle opportunità per tutta la vita".

Il programma della visita

Durante i due giorni a Reggio Emilia, Kate Middleton incontrerà insegnanti, educatori, famiglie, bambini, amministratori locali e rappresentanti del mondo imprenditoriale per osservare direttamente il funzionamento del Reggio Emilia Approach. L’obiettivo della missione è comprendere come i diversi modelli internazionali possano contribuire a costruire una visione condivisa dello sviluppo infantile, mettendo al centro il benessere emotivo e sociale dei bambini. Kensington Palace ha spiegato che la visita sarà collegata anche al progetto "Shaping Us", il nuovo quadro di riferimento lanciato nel febbraio 2025 dal Centre for Early Childhood. Secondo il comunicato ufficiale, il viaggio "esaminerà come una visione condivisa dello sviluppo sociale ed emotivo possa collegarsi agli approcci di altri Paesi che danno priorità alla prima infanzia". Un portavoce della principessa ha inoltre dichiarato: "La Principessa non vede l’ora di visitare l’Italia e di vedere di persona come l’approccio di Reggio Emilia crei ambienti in cui la natura e le relazioni umane amorevoli si fondono per sostenere lo sviluppo dei bambini".

Il legame speciale tra Kate e l’Italia

Per Kate Middleton quella di maggio non sarà soltanto una visita istituzionale. Il viaggio avrà infatti anche un valore personale e affettivo. Prima di entrare nella famiglia reale britannica, Kate trascorse un periodo di studio in Italia, in particolare a Firenze, dove frequentò il British Institute e studiò lingua italiana. Un’esperienza che la principessa ha sempre ricordato con affetto e che contribuì a rafforzare il suo legame con il nostro Paese. Per questo motivo molti osservatori britannici descrivono la visita a Reggio Emilia anche come una sorta di ritorno simbolico in un luogo importante della sua giovinezza, quando il futuro da futura regina appariva ancora molto lontano.

Il significato politico e mediatico del viaggio

La missione italiana di Kate Middleton assume anche un’importanza diplomatica e mediatica rilevante per la monarchia britannica. Dopo mesi complessi segnati dalle condizioni di salute della principessa e dello stesso re Carlo III, la famiglia reale punta infatti a trasmettere un’immagine di stabilità e continuità. La scelta di concentrarsi su temi sociali e sull’infanzia riflette inoltre la volontà di Kate di costruire un ruolo pubblico sempre più definito e autonomo all’interno della monarchia contemporanea. Il viaggio arriva inoltre poche settimane dopo la visita di Stato in Italia compiuta da re Carlo III e dalla regina Camilla nell’aprile 2025. In quell’occasione i sovrani britannici, dopo gli incontri istituzionali a Roma, fecero tappa anche in Emilia-Romagna, visitando Ravenna. Ora sarà la principessa del Galles a tornare in Italia, in una missione molto diversa ma altrettanto significativa.

Un nuovo capitolo per la futura regina

Per i sudditi britannici e per gli osservatori della monarchia, la visita di Reggio Emilia rappresenta molto più di un semplice viaggio di lavoro. È il simbolo concreto di una ripartenza dopo mesi estremamente difficili. Kate Middleton si prepara così a riabbracciare pienamente il proprio ruolo internazionale, scegliendo un tema che sente profondamente vicino e un Paese con cui conserva un legame speciale.

La principessa del Galles tornerà dunque sulla scena mondiale partendo dall’Italia e dai bambini, due elementi che sembrano racchiudere perfettamente il significatodi questo nuovo capitolo della sua vita pubblica.