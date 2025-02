L'ultimo delirio woke: i Lego possono essere omofobi

Ascolta ora 00:00 00:00

Anti-Lgbt. Tra le tante definizioni date ai mattoncini Lego, questa è assolutamente inedita. Ma attenzione, non è una battuta: a parlare è il Science Museum di Londra. L’audioguida su “storie di comunità, esperienze e identità queer” include un’esposizione di mattoncini Lego insieme a un libretto che afferma che i celebri blocchi di plastica possono rafforzare l’idea che l’eterosessualità “è la norma”.

Come riportato dal Telegraph, il tour ideato dall Gender and Sexuality Network del museo afferma nel vademecum dal titolo "Seeing Things Queerly" che i Lego possono contribuire alla visione per cui “esistono solo due generi”. Il motivo? Le persone descriverebbero i mattoncini come aventi parti maschili o femminili che sono fatte per “accoppiarsi” tra di loro. Il nadir del buonsenso, insomma.

Insomma, ci sarebbe di mezzo l'eteronormatività, ossia la convinzione che l'eterosessualità sia l'unico orientamento sessuale e che le relazioni sessuali siano appropriate solo tra persone di sesso opposto. “Tutto ciò che non rientra nell’eterosessualità e nel binarismo è insolito” il j’accuse dei talebani arcobaleno. Ma l’esposizione della teoria woke è da mani nei capelli: le persone pensano che "la parte superiore del mattone con i perni sporgenti sia maschile, la parte inferiore del mattone con i fori per ricevere i perni sia femminile e il processo di assemblaggio dei due lati sia chiamato accoppiamento". Ovviamente non ci sono fonti scientifiche a sostegno di questa fesseria.

Castronerie criticate aspramente dall’associazione Sex Matters. La direttrice Fiona McAnena non ha utilizzato troppi giri di parole: “È completamente folle e include alcune affermazioni assurde […]I bambini che giocano con i Lego non hanno bisogno di sentirsi dire che alcune persone dicono che mettere insieme i mattoncini Lego è 'accoppiamento'. Le persone si aspettano di essere informate, istruite e ispirate quando visitano il Science Museum, non di vedersi imporre affermazioni dubbie radicate nell'ideologia di genere".

Ma i soloni dietro questa operazione integralista dimenticano che la Lego ha realizzato una caterva di set arcobaleno, tanto da essere travolta dalle polemiche.

Basti pensare alle minifigure realizzate in omaggio del mese del Pride Lgbt: drag queen e furry (persone che si eccitano sessualmente travestendosi da animali), emblema della fluidità di genere e della trasgressione sessuale. Altro che “incoraggiamento all’omofobia”…